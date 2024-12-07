Trump, Biden yönetimine seslendi: Suriye bizim savaşımız değil, müdahil olmayın

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Seçilmiş Başkanı Donald Trump, Cumartesi günü Truth Social hesabında yaptığı bir açıklamada Suriye'deki iç savaşın "ABD'nin savaşı olmadığını" belirtti ve görev süresinin sonuna yaklaşan Joe Biden yönetimine "müdahil olmamaları" çağrısında bulundu.

"Her halükârda, Suriye bir karmaşa içindedir, ancak bizim dostumuz değildir ve ABD'NİN BUNUNLA HİÇBİR İLGİSİ OLMAMALIDIR. BU BİZİM SAVAŞIMIZ DEĞİL. İZİN VERİN NE OLACAKSA OLSUN. KARIŞMAYIN!" yazan Trump, muhalif militanların Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı "devirmek üzere büyük bir adım attığını" da belirtti.

"Rusya, Ukrayna'yla meşgul olduğu ve orada 600.000'den fazla asker kaybettiği için, yıllardır koruduğu bir ülke olan Suriye'deki bu gerçek yürüyüşü durduramıyor gibi görünüyor" diyen seçilmiş başkan, "Eski Başkan (Barack) Obama'nın KUMDAKİ KIRMIZI ÇİZGİ'yi koruma taahhüdünü yerine getirmeyi reddettiği ve Rusya'nın devreye girmesiyle ortalığın cehenneme döndüğü yer burası." diye ekledi.

Trump'ın selefi Obama'nın Suriye'deki "kumdaki kırmızı çizgisi," Suriye hükümetinin kimyasal silah kullanımına atıfla kullanılan bir tabir. Ağustos 2012'de Obama, Esad yönetiminin kimyasal silah kullanmasının veya bulundurmasının "kırmızı çizgiyi" aşacağını ve "muazzam sonuçlara" yol açacağını belirtmişti.

Ancak Ağustos 2013'te Şam'ın bir banliyösünde gerçekleşen kimyasal saldırıda yaklaşık 1.400 kişi ölmüştü. Buna rağmen Obama, derhal saldırılar başlatmak yerine askeri eylem için kongre onayı almayı seçmişti. Bu karar, Suriye'nin kimyasal silah stoklarını uluslararası gözetim altında yok etmeyi kabul ettiği diplomatik bir karara yol açmıştı.

Suriyeli muhalif militanlar, 27 Kasım'da Suriye Devlet Başkanı Esad'a karşı giriştikleri saldırılardan bu yana, 13 yıl önce başlayan iç savaştaki en büyük kazanımları elde ediyor.

Yıllarca cephe hatlarının ardında kilitli kaldıktan sonra isyancılar, geçen hafta kuzeydeki Halep'i ele geçirip ardından da güneye Hama'nın merkezine kadar ilerleyerek stratejik merkezi ilk kez kontrol altına almıştı.

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki militan gruplar halihazırda Humus'a ilerliyor.