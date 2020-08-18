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Trump, bir günde dokuz yeni koronavirüs vakasının görüldüğü Yeni Zelanda'yı örnek gösterdi: Korkunç bir artış var

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Trump, bir günde dokuz yeni koronavirüs vakasının görüldüğü Yeni Zelanda'yı örnek gösterdi: Korkunç bir artış var
Trump, bir günde dokuz yeni koronavirüs vakasının görüldüğü Yeni Zelanda'yı örnek gösterdi: Korkunç bir artış var

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınında başarı öyküsü olarak görülen ülkelerin "büyük bir dalgayla" karşı karşıya olduğunu öne sürerek bir günde dokuz yeni vakanın görüldüğü Yeni Zelanda'yı örnek gösterdi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ise ülkesinin aynı gün 42.000 vakanın açıklandığı ABD'yle kıyaslanamayacağını söyledi.

Salgında Yeni Zelanda'da şimdiye kadar toplam 22 kişi hayatını kaybederken, ABD'de de 173.000'den fazla Covid-19 kaynaklı ölüm kayda geçti.

4,8 milyon nüfuslu Yeni Zelanda, dünya genelinde Covid-19'dan ölüm oranının en düşük olduğu ülkelerden biri.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, bugüne kadar 1643 vakanın görüldüğü ülkede hastalıktan ölüm oranı 100.000'de 0,45 kişi.

328 milyon nüfuslu ABD'de ise bu oran 100.000'de 51,98. ABD'de toplam vaka sayısı 5 milyon 600 bin'i geçmiş durumda.

Ardern: Bariz şekilde yanlış

Minnesota'da bir mitingde konuşan Trump, "Yeni Zelanda'da neler olduğunu görüyor musunuz? Büyük bir artış var. Bu çok korkunç bir şey. Biz bunu istemeyiz. Bu görünmez bir düşman ve Çin'den Avrupa'ya ya da dünyanın geri kalan kısmına gelmesine izin verilmemeliydi" dedi.

Trump'ın açıklamaları Yeni Zelanda'da öfkeye neden oldu. Başbakan Jacinda Ardern, Trump'ın sözlerinin "bariz şekilde yanlış" olduğunu belirterek "Dünyada salgını yakından takip eden herhangi bir kişi, bir günde 9 vakanın görüldüğü Yeni Zelanda'yla her gün on binlerce vakanın görüldüğü ABD'yle ya da birçok ülkeyle kıyaslanamayacağını kolayca görebilir" diye konuştu.

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