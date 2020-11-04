  • BIST 1.162
  • Altın 517,570
  • Dolar 8,4968
  • Euro 9,9256
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 6 pozitif vaka

Trump: Biz bu seçimi kazandık, oy sayımının durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye gideceğiz

» »
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında başkanlık seçimlerini kazandığını iddia etti.
Trump: Biz bu seçimi kazandık, oy sayımının durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye gideceğiz

Donald Trump Trump, "Açıkça bu seçimi biz kazandık" dedi ve seçimlerde usulsüzlük yapıldığını öne sürüp "Bu bizim ülkemiz için utanç verici" diye konuştu.

Trump, kullanılan oyların sayımının durdurulmasını istediklerini ve seçimleri Yüksek Mahkeme'ye taşıyacaklarını söyledi.

Trump'ın 'usulsüzlük yapıldığı' iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt yok.

Trump'ın iddiasına karşın seçimin kaderini belirleyecek bazı kritik eyaletlerde oy sayımı devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD’nin Yeni Başkanı Kim Olacak?04 Kasım 2020 Çarşamba 09:41
  • ABD başkanlık seçiminin takvimi: Sonuç için günlerce beklenebilir03 Kasım 2020 Salı 23:20
  • ABD, yakın tarihinin en kritik seçimi için sandık başında03 Kasım 2020 Salı 18:05
  • Trump: "Seçimleri kesinlikle kazanma şansımız olduğuna inanıyorum"03 Kasım 2020 Salı 18:03
  • Twitter'dan ABD Başkanlık seçiminde resmi sonuçtan önce zafer ilan eden adaya uyarı etiketi03 Kasım 2020 Salı 11:29
  • ABD'de seçim günü: 98 milyon kişi oyunu kullandı03 Kasım 2020 Salı 11:27
  • ABD, Yakın Tarihinin En Kritik Seçimi İçin Bugün Sandık Başına Gidiyor03 Kasım 2020 Salı 10:49
  • ABD’de Covid-19 vakalarını öksürük sesiyle tespit eden yapay zeka geliştirildi02 Kasım 2020 Pazartesi 22:36
  • Yalan Duvarı: Trump’ın söylediği 20 bin yalan sergileniyor02 Kasım 2020 Pazartesi 20:15
  • ABD seçimlerinin sonuçları ne zaman kesinleşecek ve eyaletlerde süreç nasıl işleyecek?02 Kasım 2020 Pazartesi 19:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti