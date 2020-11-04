Trump: Biz bu seçimi kazandık, oy sayımının durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye gideceğiz

Donald Trump Trump, "Açıkça bu seçimi biz kazandık" dedi ve seçimlerde usulsüzlük yapıldığını öne sürüp "Bu bizim ülkemiz için utanç verici" diye konuştu.

Trump, kullanılan oyların sayımının durdurulmasını istediklerini ve seçimleri Yüksek Mahkeme'ye taşıyacaklarını söyledi.

Trump'ın 'usulsüzlük yapıldığı' iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt yok.

Trump'ın iddiasına karşın seçimin kaderini belirleyecek bazı kritik eyaletlerde oy sayımı devam ediyor.