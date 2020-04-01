Trump: 'bu bir ölüm kalım meselesi'

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamındaki önlemleri 30 Nisan’a kadar uzatan ABD Başkanı Donald Trump kamuoyuna, “Bu bir ölüm kalım meselesi” sözleriyle seslendi. Önümüzdeki 2-3 haftanın çok sancılı olacağı mesajını veren Trump, ABD’de alınan tedbirlere rağmen virüs yüzünden en az 100 bin kişinin hayatını kaybedebileceğini belirtti.

Başkan Trump’ın Beyaz Saray’da Corona virüsü salgınıyla mücadele için oluşturulan ekiple birlikte düzenlediği basın toplantısı tam 2 saat 10 dakika sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "ABD vatandaşlarından önümüzdeki zorlu günlere hazırlanmalarını istiyorum. Önümüzde çok zor geçecek iki hafta var." dedi.

Trump, Şu anda aldıklarını önlemlerin daha iyi bir gelecek için hazırlık olduğunu vurgulayarak, "Salgına karşı alınan önlemlere, önümüzdeki 30 gün içinde uyulması bir ölüm kalım meselesi." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "ABD vatandaşlarından önümüzdeki zorlu günlere hazırlanmalarını istiyorum. Önümüzde çok zor geçecek iki hafta var. Bundan sonra ise birçok uzmanın tahmin ettiği gibi tünelin sonunda gerçekten ışık göreceğimizi umuyorum. Ama bu çok acılı iki hafta olacak." ifadelerini kullandı.

ABD'de daha önce görülmeyen türden şeylerin yaşandığını belirten Trump, "Bu sabah hastanelere giden doktorları ve hemşireleri izledim. Savaşa giden askerler gibiydiler. Onların cesareti inanılmaz." yorumunu yaptı.

TRUMP'TAN MASKE YERİNE "ŞAL" ÖNERİSİ

Trump, ABD'de virüsün yayılmasının önlemseni için herkesin maske takip takmaması gerektiği tartışmalarına ilişkin, "Biliyorsunuz, şalınızı kullanabilirsiniz. Birçok insanın şalı var, bunu yüzünüzü kapatmak için kullanabilirsiniz. Bunu yapmanın bir zararı yok." önerisinde bulundu.

Şu anda milyonlarca maskelerin üretildiğini kaydeden Trump, "Üretilen bu maskelerin hastanelere gitmesini istiyoruz. Bunlara hastanelerin ihtiyacı var." dedi.

"VİRÜSÜN HAVADA 8 METRE YAYILABİLECEĞİ İDDİASI YANILTICI"

Öte yandan Kovid-19 ile Mücalede Görev Gücünde yer alan Doktor Anthony Fauci, önde gelen Amerikan üniversitelerinden MIT öğretim üyelerinden Lydia Bouroubia’nın "Kovid-19 virüsü havada 27 feet (8,22 metre) yayılabiliyor ve saatlerce havada kalabiliyor" açıklamasında bulunduğu haberi değerlendirdi.

Fauci, söz konusu haberi gördüğünü ve açıklamanın "çok yanıltıcı" olduğunu savundu. Fauci, virüsün bir başka kişiye bulaşma mesafesinin CDC’nin de belirttiği gibi 6 feet (1,8 metre) olduğunu yineledi.

(VOA/AA/FG)