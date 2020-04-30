  • BIST 101.110
  • Altın 379,230
  • Dolar 6,9874
  • Euro 7,6423
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Trump: Çin Kasım Ayındaki Seçimleri Kaybetmem İçin Elinden Geleni Yapacak

» »
Trump: Çin Kasım Ayındaki Seçimleri Kaybetmem İçin Elinden Geleni Yapacak
Trump: Çin Kasım Ayındaki Seçimleri Kaybetmem İçin Elinden Geleni Yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, Pekin yönetiminin koronavirüs salgınına karşı tutumunu eleştirerek "Çin kasım ayında seçimleri kaybetmem için elinden geleni yapacak. İcraatlları bunun apaçık kanıtıdır." diye konuştu.

Trump, haftalardır koronavirüs krizinin tek sorumlusu olarak Çin'i hedef göstermiş, salgın sebebiyle ABD'de yaşanan ekonomik krizin seçimleri kazanmasını tehlikeye atacağını öne sürmüştü.

Reuters haber ajansına konuşan ABD Başkanı, Çin'in koronavirüsle ilgili ileriki dönemlerde dünyaya daha fazla bilgi vereceğine inandığını belirterek, "Pekin yönetimine birçok farklı yolla karşılık verebilirim. Şu anda süreci değerlendiriyoruz." diye konuştu.

ABD'de kasım ayında yapılacak seçimlerdeki yarışı kazanmasının önüne geçmek için Çin'in elinden geleni yapacağını dile getiren Trump, "Pekin, Demokrat aday Joe Biden'ın seçilmesini istiyor. Çin'e ticaret konusunda yaptığım baskıyı hafifletmek için ellerinden geleni yapacaklar. Kendilerini masum göstermek için sürekli halkla ilişkiler seçeneğini kullanıyorlar." dedi.

Trump, Çin'in ABD ile ticari bir anlaşma yapmak istediğini belirterek, "Daha fazla para ödemek için anlaşmaya vardılar. Öncekinden çok daha fazla para ödüyorlar. Covid-19 salgını öncesi ABD harika gidiyordu. Ekonomimiz tarihin en iyisiydi." diye de sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polisin devriye aracını çalıp tura çıktı.13.kez tutuklandı27 Nisan 2020 Pazartesi 18:16
  • ABD'de çiftçiler mahsullerini çöpe döküyor27 Nisan 2020 Pazartesi 16:59
  • Meksika'da Mafya, Koronavirüs Sürecinde “Hayırseverliğe” Soyundu27 Nisan 2020 Pazartesi 11:14
  • Meksika'da mafyanın "hayırseverlik" yarışı26 Nisan 2020 Pazar 18:23
  • Markette iki kişiye tüküren müşteri tutuklandı26 Nisan 2020 Pazar 17:57
  • ABD'deki ölümlerin 3'te 1'inin gerçekleştiği New York'ta eczanelerde test yapılmasının önü açıldı26 Nisan 2020 Pazar 13:01
  • Dezenfektan üreticisi: Trump'ın enjeksiyon önerisinden beri çok soru alıyoruz, asla bedeninize dezenfektan sokmayın24 Nisan 2020 Cuma 18:02
  • Trump'tan öneri: Dezenfektanı enjekte edemez miyiz? ya da temizlik yapar gibi…24 Nisan 2020 Cuma 17:21
  • Trump’tan Kovid-19 tedavisi için ‘ışın ya da dezenfektan enjektesi’ önerisi24 Nisan 2020 Cuma 09:29
  • ABD: Çin salgını zamanında bildirmedi23 Nisan 2020 Perşembe 18:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti