Trump: Çin Kasım Ayındaki Seçimleri Kaybetmem İçin Elinden Geleni Yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, Pekin yönetiminin koronavirüs salgınına karşı tutumunu eleştirerek "Çin kasım ayında seçimleri kaybetmem için elinden geleni yapacak. İcraatlları bunun apaçık kanıtıdır." diye konuştu.

Trump, haftalardır koronavirüs krizinin tek sorumlusu olarak Çin'i hedef göstermiş, salgın sebebiyle ABD'de yaşanan ekonomik krizin seçimleri kazanmasını tehlikeye atacağını öne sürmüştü.

Reuters haber ajansına konuşan ABD Başkanı, Çin'in koronavirüsle ilgili ileriki dönemlerde dünyaya daha fazla bilgi vereceğine inandığını belirterek, "Pekin yönetimine birçok farklı yolla karşılık verebilirim. Şu anda süreci değerlendiriyoruz." diye konuştu.

ABD'de kasım ayında yapılacak seçimlerdeki yarışı kazanmasının önüne geçmek için Çin'in elinden geleni yapacağını dile getiren Trump, "Pekin, Demokrat aday Joe Biden'ın seçilmesini istiyor. Çin'e ticaret konusunda yaptığım baskıyı hafifletmek için ellerinden geleni yapacaklar. Kendilerini masum göstermek için sürekli halkla ilişkiler seçeneğini kullanıyorlar." dedi.

Trump, Çin'in ABD ile ticari bir anlaşma yapmak istediğini belirterek, "Daha fazla para ödemek için anlaşmaya vardılar. Öncekinden çok daha fazla para ödüyorlar. Covid-19 salgını öncesi ABD harika gidiyordu. Ekonomimiz tarihin en iyisiydi." diye de sözlerine ekledi.