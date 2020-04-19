Trump: Çin salgından kasten sorumluysa bunun sonuçları olur

ABD Başkanı Donald Trump, günlük koronavirüs bilgilendirme toplantısında, "Eğer bu bir hataysa, hata hatadır. Ama bu salgından kasten sorumluysalar elbette bunun sonuçları olur" açıklamasını yaptı.

Bir gazetecinin "Çin bunu bilerek yaydıysa bunun Pekin için sonuçları olur mu" sorusu üzerine, Çin'le ilişkilerin salgından önce 'iyi' olduğunu, iki ülke arasında ticaret anlaşması yapıldığını hatırlatan ABD Başkanı, şunları söyledi:

"İlişkilerimiz çok iyi gidiyordu. Bir anda bu ortaya çıktı. Çok ciddi bir değişim bu. Çin'e kızmalı mıyız diye sorarsanız cevabım gayet gür bir sesle 'evet' olurdu. Ama bu duruma göre değişir. Bir hata sonucu mı bu salgın kontrollerinden çıktı yoksa bunu kasten mi yaptılar?... Daha en başlarda biz yardım teklif ettik. Ama bizi istemediler. Bence utandılar, çok kötü bir şeylerin olduğunu biliyorlardı."

Trump daha önce Twitter'dan yaptığı açıklamada Çin'in koronavirüs ölümlerini 'düşük gösterdiğini' ima etmiş, "Aslında ölü sayısı ABD'dekinden çok. ABD, Çin'in yanına bile yaklaşamaz" demişti.

ABD. Başkanı bugün de Pekin yönetiminin açıkladığı sayılarla ilgili şüpheleri olduğunu söyledi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre, ABD'de toplam 37 bin 938 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Çin ise can kaybı sayısını Cuma günü revize etti, toplam 4 bin 636 kişinin yaşamını yitirdiğin açıkladı.