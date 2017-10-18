Trump-Çipras görüşmesi Rum basınında

ABD Başkanı Donalt Trump ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın dünkü görüşmesi Rum basınında da yankı buldu.

Haberlerde, Cipras-Trump görüşmesin hem Kıbrıs sorunu, hem de F-16’larla ilgili anlaşma boyutu öne çıkarıldı.

Alithia gazetesi, “Görüşmeden F-16 Anlaşması Çıktı” başlığıyla verdiği haberinde, görüşme sonrasında, ABD’nin Yunan F-16 uçaklarının modernize edileceğini duyurulduğunu aktardı.

Görüşmede, Trump’un Kıbrıs sorununa hiç değinmediğine dikkat çeken gazete, Çipras’ın ise, Kıbrıs sorununun BM çerçevesinde bir çözüm bulunması gerektiğini ifade ettiğini aktardı.

Haravgi gazetesi ise, Trump-Çipras görüşmesini, “Çipras: Garantiler Olmadan Çözüm… Tramp-Çipras Kıbrıs sorunu, Borsa, F16, Yatırımlar ve Diğer Konuları Görüştü” başlığıyla verdi.

Öte yandan Politis gazetesi “Çipras Kırmızı Çizgileri Çizdi” başlığıyla verdiği haberinde, Yunanistan Başbakanı Çipras’ın, Pazartesi günü Washington’da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmayı aktardı.

Habere göre, Çipras, Yunanistan’ın, güvenliği Türkiye tarafından askeri müdahaleler tehdidiyle garanti altına alınacak birleşik bir Kıbrıs’ı kabul etmesinin söz konusu olmadığı mesajını verdi.