Trump: "çoğu zaman şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi"

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske takılması tartışmasına ilişkin, "Maske takılması konusunda karar vereceğiz. İnsanlar maske takmak istiyorsa takabilirler. Ancak çoğu zaman şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi." dedi.

Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuştu.

Kovid-19 ile mücadelede kritik bir dönemde olduklarını vurgulayan Trump, "Önümüzdeki 4 hafta yayımladığımız önlemlere uyulması çok önemli. Kaderimiz kendi ellerimizde." ifadelerini kullandı.

Trump, özellikle virüse karşı en savunmasız kesim olan yaşlıların kaldığı huzurevlerine yönelik de yeni kısıtlamalara gittiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Şu ana, bakım evleri tıbbi açıdan gerekli olmayan tüm personelin buralara girişini askıya aldı. Ayrıca, bugün tüm bakımevlerinde, virüsün yayılmasının önlenmesi için bir grup kişiye hep aynı çalışanın bakmasını tavsiye ettik. Ayrıca, sağlıklı ve hasta kişilerin de alanlarının ayrılması gerekiyor."

"ŞAL" TAVSİYESİ

ABD'lilerin maske takıp takmamasına yönelik de önlemleri yakında açıklayacaklarını kaydeden Trump, şunları söyledi:

"Maske takılması konusunda karar vereceğiz. İnsanlar maske takmak istiyorsa takabilirler. Ancak çoğu zaman şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi. Şal daha kalın. Maske takmayı zorunlu hale getirmeyeceğiz. İstemezlerse takmayabilirler."

Rusya'dan satın alınan ve dün New York'a gelen tıbbi malzemeler hakkında ise Trump, "Rusya güzel bir teklif yaptı, biz de kabul ettik. Bunun Rusya propagandası olduğunu zerrece düşünmüyorum." diye konuştu.

Trump, İran'ın ekonomisinin de büyük zorluklar içinde olduğunu ancak, yaptırımların gevşetilmesi konusunda kendilerine bir talep gelmediğini ileri sürdü.

ABD BAŞKANI TRUMP'IN İKİNCİ VİRÜS TESTİ DE "NEGATİF" ÇIKTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci kez yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin de "negatif" çıktığı bildirildi.

Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın bu sabah Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.

Trump'ın sağlıklı olduğunu ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini ifade eden Conley, testin 15 dakikada sonuçlandığını kaydetti.

Conley, "Başkan Trump'ın test sonucu negatif çıkmıştır." ifadesini kullandı.

Trump, ilk olarak 14 Mart'ta bir virüs testi yaptırmış ve onun da sonucu "negatif" çıkmıştı.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ABD'de şimdiye kadar 217 bin 262 kişi hastalığa yakalandı, 5 bin 151 kişi ise hayatını kaybetti.