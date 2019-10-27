Trump, “Çok büyük bir şey oldu” paylaşımı yaptı; IŞİD lideri Bağdadi’nin İdlib’de öldürüldüğü iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Az önce çok büyük bir şey oldu" paylaşımının ardından ABD basınında IŞİD lideri Bağdadi’nin İdlib’de öldürüldüğü iddia edildi. Beyaz Saray, Trump'ın bugün TSİ 16:00'da "önemli bir açıklama" yapacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Az önce çok büyük bir şey oldu" paylaşımının ardından ABD basınında IŞİD lideri Bağdadi’nin İdlib’de öldürüldüğü iddia edildi. Beyaz Saray, Trump'ın bugün TSİ 16:00'da "önemli bir açıklama" yapacağını duyurdu.

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Newsweek dergisi, Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın geçen hafta IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin hedef alınacağı çok gizli bir operasyona izin verdiğini ve bu operasyonun gerçekleştirildiğini iddia etti. Habere göre Pentagon yetkilileri, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen söz konusu operasyonda Bağdadi'nin öldüğüne inandıklarını ancak kesin durumu teyit etmek üzere çalışma yaptıklarını kaydetti.

Haberde, saldırı sonucuyla ilgili Beyaz Saray'ı bilgilendiren askeri yetkililerin, "Bağdadi'nin öldürüldüğünden büyük oranda emin olduklarını" söyledikleri belirtildi.

Pentagon'un kıdemli bir çalışanı, ABD güçlerinin girdiği birleşimde kısa bir silahlı çatışmanın olduğunu ve Bağdadi'nin kendini bu sırada canlı bomba yeleğini patlatarak öldürdüğünü söyledi. Aile bireyleri de kaynağa göre çatışma sırasında oradaydı. Pentagon'un kaynaklarına göre, hiçbir çocuğun bu saldırı sırasında yaralanmadığı ama Bağdadi'nin eşlerinin kendi yeleklerinin patlamasının ardından öldüğü açıklandı.