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Trump Covid-19 testlerinin azaltılmasını istedi, Beyaz Saray ‘şaka yaptı’ dedi

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Trump, koronavirüs testlerinin azaltılması talimatı verdiğini söyledi, Beyaz Saray ise Trump’ın ‘şaka yaptığı’nı öne sürdü.
Trump Covid-19 testlerinin azaltılmasını istedi, Beyaz Saray ‘şaka yaptı’ dedi

ABD Başkanı Donald Trump dün Oklahoma’da düzenlediği seçim mitinginde vaka sayılarının artmaması için daha az sayıda Covid-19 testi yapılması talimatı verdiğini söyledi.

Çok sayıda Covid-19 testi yapılmasının daha fazla vaka tespitine yol açmasını “iki ucu keskin kılıç” diye niteleyen Trump bu nedenle yetkililere testleri ağırdan almaları talimatı verdiğini duyurdu.

Reuters’ın haberine göre bir Beyaz Saray yetkilisi Trump’ın test sayısını azaltma konusundaki sözlerinin “şaka” olduğunu söyledi. Sözkonusu yetkili “Açıkça şaka yapıyordu. Test konusunda dünyada lideriz ve şimdiye dek 25 milyon test yaptık” dedi.

Salgın nedeniyle ara verdiği seçim kampanyasına yeniden başlayan Trump, dün Oklahoma’nın Tulsa kentinde destekçilerine yaptığı konuşmada Çin ve Avrupa’dan seyahate getirdiği kısıtlamaların yüzbinlerce kişinin hayatını kurtardığını ileri sürerek “radikal yalan medyası” diye suçladığı basın organlarının bunu görmezden geldiğini savundu.

Trump ayrıca konuşmasında Koronavirüs için İngilizcede grip anlamına gelen “flu” sözcüğünü kullanarak “Kung Flu” dedi. Daha önce de Koronavirüs için “Çin virüsü” diyen Trump’ın bu sözleri Asyalılara karşı ırkçılığı tetiklediği için sosyal medyada eleştirilere yol açtı.

ABD’de Covid-19’dan yaşamını yitirenlerin sayısı Worldometers adlı sitede derlenen verilere göre 121 bin 983’e ulaştı, vaka sayısı ise 2 milyon 330 bin 769 oldu.

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