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Trump destekçileri 'Daha bitmedi' sloganıyla sokakta: Silahlı göstericiler Biden destekçileri ile karşı karşıya geldi

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ABD'de Biden'ın seçim sonuçlarına göre başkan seçilmesinin ardından Trump destekçileri ülke genelinde eylemler düzenliyor.
Trump destekçileri 'Daha bitmedi' sloganıyla sokakta: Silahlı göstericiler Biden destekçileri ile karşı karşıya geldi

ABD'de Donald Trump ile Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçiminde Biden'ın kazanması, beraberinde tartışmaları da getirdi. 

 

Sonuçları kabul etmeyen ve kazandığını iddia eden Trump, Demokratların Biden için hile yaptığını savunarak sonuçları yargıya taşıyacağını ilan etti. 

Trump destekçileri de, Trump ve kampanya ekibinin itirazlarına paralel olarak ülke genelinde çeşitli bölgelerde eylem yapmaya başladı. 

Atlanta, Tallahassee, Austin, Bismarck, Boise ve Phoenix gibi kentlerde sokaklara çıkan Trump destekçilerinin silahlı oldukları ve "Daha bitmedi""Çalmayı bırakın""Oylar çalınıyor", "Yalan haberler" gibi sloganlar attıkları görüldü. 

Öte yandan, Trump destekçileri ile Biden'ın zaferini kutlayan Demokrat Parti destekçileri zaman zaman karşı karşıya geldi.

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