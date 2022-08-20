  • BIST 3.020,20
  • Altın 1015.661
  • Dolar 18.0833
  • Euro 18.1498
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Trump döneminde Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturması notlarını 'uygunsuz' şekilde tutmuş

» »
ABD’de yargıçlardan oluşan bir federal temyiz heyeti, eski Adalet Bakanı William Barr döneminde, o zamanki Başkan Donald Trump hakkında yürütülen Rusya soruşturmasıyla ilgili bir iç yazışmanın uygunsuz bir şekilde tutulduğunu açıkladı.
Trump döneminde Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturması notlarını 'uygunsuz' şekilde tutmuş

Washington Bölgesi Temyiz Mahkemesi yargıçlarından oluşan heyet, oy birliği ile aldığı kararda, Trump döneminde Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanması gereken yasal bir notun uygunsuz bir şekilde yeniden düzenlendiğini belirtti.

Söz konusu notun, Barr’in talebi üzerine, Mart 2019’da Adalet Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Ofisi tarafından, Rusya soruşturmasında Trump’ın adaleti engellemekle suçlamama kararına rehberlik edecek yasal tavsiye amacıyla hazırlandığı kaydedildi.

Ancak yargıçlar heyeti, ilgili notun aslında Barr'in Trump'a karşı suçlamada bulunması gerekip gerekmediğine dair yasal bir analiz içermediğini, aksine Barr'in soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller’in bulguları hakkında Kongre'ye ve halka ne söylemesi gerektiğini içerdiği öne sürüldü.

Eski Adalet Bakanı Barr, 24 Mart 2019'da, Kongre’ye, 2016 Başkanlık seçimlerinde Rusya'nın müdahalesine ilişkin Mueller tarafından bir süre önce sonuçlandırılan soruşturma ile ilgili raporu özetleyen dört sayfalık bir mektup göndermişti.

İlgili mektupta Barr, soruşturmada elde edilen gerçeklerin Trump aleyhine adaleti engelleme suçlamalarını desteklemediğini kaydetmişti.

Barr, daha sonra ayrıca, soruşturmanın bulgularını 3 hafta daha kamuya açıklamamak ve soruşturma sonucunu Trump'ın lehine döndürmekle eleştirilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD ve Rusya arasında nükleer bir savaş çıkarsa neler olur? 5 milyardan fazla insanın öldüğü olası felaketin sonuçları17 Ağustos 2022 Çarşamba 20:02
  • Kütüphaneden ödünç aldığı kitabı 75 yıl sonra iade etti17 Ağustos 2022 Çarşamba 18:10
  • Biden 'Enflasyonu Düşürme' yasasını imzaladı17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:53
  • Trump: FBI pasaportlarımı çaldı16 Ağustos 2022 Salı 17:31
  • Trump'ın eski avukatı Giuliani’ye 'seçim sonuçlarına müdahale' soruşturması16 Ağustos 2022 Salı 16:35
  • Salman Rüşdi solunum cihazından çıkarıldı, konuşmaya başladı14 Ağustos 2022 Pazar 14:04
  • ABD, Yemen’de ateşkesin üçüncü kez uzatılması için devrede13 Ağustos 2022 Cumartesi 20:02
  • Trump'ın evine yapılan FBI baskınının mahkeme kayıtları yayımlandı13 Ağustos 2022 Cumartesi 10:02
  • Trump’tan ‘FBI evinde nükleer belge aradı’ iddiasına yanıt12 Ağustos 2022 Cuma 20:14
  • Amerika’da maymun çiçeği hastalığına yakalanan kadın konuştu: Acı vericiydi12 Ağustos 2022 Cuma 18:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti