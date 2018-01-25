Trump - Erdoğan görüşmesi

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Görüşmenin ardından Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamada "Trump Afrin'de tırmanan şiddetin Suriye'deki ortak hedeflere ulaşamama riski doğurduğunu söyledi" ifadeleri yer aldı.

Beyaz Saray, Trump'ın Türkiye'yi çatışmasızlığa davet ettiğini ve askeri eylemlerini sınırlandırmasını istediğini duyurdu.

Açıklamada "Trump ayrıca Türkiye'nin yıkıcı ve gerçek dışı söylemleri ile Türkiye'de uzatılan OHAL koşulları altında tutuklu bulunan ABD vatandaşları ve çalışanlarına dair kaygılarını iletti" dendi.

Trump'ın Erdoğan'ı Türkiye ve ABD askerleri arasında bir çatışmadan kaçınmaya davet ettiği de belirtildi.

Türkiye: Trump 'yıkıcı söylemler' ifadesini kullanmadı

Beyaz Saray'ın yazılı açıklamasının ardından Türkiye Cumhurbaşkanlığı kaynakları ise konuşmada Trump'ın kullandığı ifadelerin farklı olduğunu vurguladı.

Görüşmeyle ilgili basını bilgilendiren Cumhurbaşkanlığı kaynakları, "Trump 'Türkiye'den gelen yıkıcı ve yanlış söylemler' diye bir ifade kullanmadı. Konuşmalarda ABD'nin açıkça eleştirilmesinin rahatsızlık uyandırdığına değindi. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan da terör örgütü PYD/YPG'ye silah verilmesinden FETÖ'nün başının himayesine kadar uzanan ABD politikalarının Türk kamuoyunda ciddi infiale neden olduğundan söz etti." dendi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları Trump'ın Afrin harekâtı konusunda da 'tırmanan şiddetten kayg duyulduğu' yönünde bir ifade kullanmadığını, Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili görüş alışverişi dışında bir şey konuşulmadığını ifade etti.

Beyaz Saray açıklamasında, Trump'ın Türkiye'de devam eden OHAL'e de vurgu yaptığı belirtilse de Türkiye tarafın OHAL'in görüşmede gündeme gelmediğini söyledi.