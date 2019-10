Trump: Erdoğan Kobani’ye saldırmayacağı güvencesi verdi

Türkiye'ye yönelik yaptırımlar açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ı Türkiye’ye gönderiyor. Pence ve O'Brien'ın “en kısa süre içinde” Türkiye'ye gideceği ve "müzakereleri başlatmak için” görüşmelerde bulunacağı kaydedildi.

Başkan Yardımcısı Pence, Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile doğrudan bir görüşme yaptığını ve Erdoğan'ın sınırdaki Kobani kentine saldırmayacağına dair güvence verdiğini duyurdu.

Pence Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da Başkan'ın Türkiye’ye yönelik yaptırımlar içeren kararnameyi imzaladığını belirterek Trump'ın Erdoğan'a "işgali durdurma, derhal ateşkesi yürürlüğe sokma ve Suriye'deki Kürt güçlerle müzakerelere başlama” çağrısı yaptığını kaydetti.

Trump, ABD'nin Türkiye'den çelik ithalatına gümrük vergilerinin yüzde 50'ye çıkarılması, 100 milyar dolar hacmindeki ticaret görüşmelerinin durdurulması gibi önlemler içeren yaptırımlar açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaptırımların "zaten zayıf durumdaki Türk ekonomisini daha da zayıflatacağını” belirterek "Türkiye ateşkes ilan edene, müzakere masasına oturup şiddete son verene kadar yaptırımları artıracaklarını” kaydetmişti.

Diğer yandan ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in de önümüzdeki hafta Brüksel'deki NATO merkezine giderek Avrupalı müttefiklerden "Türkiye'nin korkunç eylemlerine karşı ekonomik ve diplomatik önlemler alınmasını isteyeceği” açıklandı. Esper, Türkiye'nin harekatının Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan güçleri için "kabul edilemez” bir risk oluşturduğunu kaydetti.

Today, President Trump signed an executive order implementing a new range of sanctions against Turkey. To be very clear, President Trump called on the President of Turkey to stop the invasion, to enact an immediate cease fire & to begin negotiations with Kurdish forces in Syria. pic.twitter.com/xh9hCvM51N