Trump Erdoğan'ı aradı: Soçi Zirvesi ve Suriye krizi ele alındı

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacağı duyurulan telefon görüşmesi gerçekleşti. İki liderin görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel sorunalrın yanı sıra Suriye krizi ve Soçi Zirvesi'ni ele aldıkları belirtildi

Trump'ın Twitter'da Ortadoğu konusunda olduğunu belirttiği görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada iki lider ikili ilişkileri, Soçi Zirvesi'ni, Suriye krizini ve bölgesel sorunları ele aldı.

Önümüzdeki saatlerde görüşmeye ilişkin yazılı açıklama da yapılacağı kaydedildi.

Trump Twitter'daki mesajında Erdoğan ile görüşeceğini duyurarak "Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile karışıklığı miras aldığım Ortadoğu'ya barış getirmekle ilgili olarak görüşeceğim. Hepsini halledeceğim ancak bu 6 trilyon dolara ve hayatlara mal olan bir hata. En başında oraya girmemeliydik" demişti.