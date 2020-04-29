Trump, eyaletlere ek mali yardım yapmayı göçmenleri sınırdışı etmeleri şartına bağladı

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs pandemisine karşı ekonomik kurtarma paketini kendi göçmen karşıtı politikalarına alet etmekte ısrarlı açıklamalar yapıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs pandemisine karşı ekonomik kurtarma paketini kendi göçmen karşıtı politikalarına alet etmekte ısrarlı açıklamalar yapıyor.

Trump, koronavirüs kriziyle boğuşan eyaletler ve belediyelere federal kurtarma paketinden yeni pay verilip verilmemesinin bunların sığınak şehir politikalarına bağlı olacağını duyurmasından saatler sonra bu açıklamasını tekrarladı.

ABD’de federal otorite ile göçmenlik konusunda işbirliği yapmayan ve şehir sakinlerinin göçmenlik statüsü hakkında bilgi paylaşmayan ve böylece kaçak göçmenlere başka suç işlemezlerse yakalanmadan yaşam olanağı sunan kentlere 'sığınak şehir' (sanctary city) deniyor.

Trump, TSİ bugün öğlen yaptığı açıklamada da nakit paraya muhtaç eyaletlere mali yardım karşılığı sığınak şehir politikalarında değişiklik talep edeceğini belirtti.

New York, San Francisco, Baltimore, federal yetkililerle kaçak göçmenlerin sınırdışı edilmesi için işbirliği yapmayan sığınak şehirlerden.

New York Eyaleti Valisi Andrew Cuomo ve Baltimore şehrinin bağlı olduğu Maryland Eyaleti Valisi Larry Hogan, evde kal kampanyası nedeniyle ekonominin gördüğü zararın felaket boyutlarında olduğunu belirterek eyalet ve diğer yerel yönetimler için 500 milyar dolar ilave federal fon talep etmişti.

27 Mart 2020'de yürürlüğe giren 2.2 trilyon dolarlık Koronavirus Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik (CARES) Yasası, eyalet ve yerel yönetimlere sadece 150 milyar dolar ayırmıştı.

Ancak lokal yetkililer, sağlık harcamaları patlama yapmışken ve ekonomi durduğundan vergi de alınamazken bu miktarın gereken paranın yanından bile geçmediğini belirtti.

Geçen hafta Ulusal Valiler Birliği Kongre'ye mektup gönderip federal hükümetin eyaletlere güçlü destek tahsis etmesini istedi.

Ertesi gün Kongre'nin üst kanadı Senato'daki Cumhuriyetçi çoğunluk lideri Mitch McConnell 'ın eyaletlerin iflasa terk edilmesinden söz etmesi, New York Eyaleti Valisi Andrew Cuomo'nun sert tepkisini çekti.