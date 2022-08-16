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Trump: FBI pasaportlarımı çaldı

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Eski ABD Başkanı Trump, Florida'daki malikanesine yapılan FBI baskınında 3 pasaportunun çalındığını savundu. Trump, "Bu, siyasi bir rakibe ülkemizde daha önce görülmemiş düzeyde bir saldırıdır" dedi.
Trump: FBI pasaportlarımı çaldı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida’daki malikanesine 8 Ağustos’ta Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan baskında pasaportlarının “çalındığını” öne sürdü.

Trump, “Truth Social” adlı sosyal medya hesabından, "Vay! FBI tarafından Mar-a-Lago’ya yapılan baskında (birinin tarihi geçmiş) üç pasaportum çalındı" dedi.

Baskınının siyasi olduğunu savunan Trump, paylaşımında, "Bu, ülkemizde daha önce görülmemiş düzeyde siyasi rakibe yapılan bir saldırıdır. Üçüncü dünya" nitelemelerine yer verdi.

Trump’ın muhtemelen ABD vatandaşlarına verilen normal lacivert pasaport ile başkanlığı döneminde aldığı kırmızı resmi pasaport ve siyah diplomatik pasaporta sahip olduğu yorumları yapıldı.

Trump’ın, pasaportları olmadan yurt dışına çıkamayacağına da işaret edildi.

TRUMP'IN EVİNE YAPILAN FBI BASKINI

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida’da bulunan Mar-a-Lago malikanesi, 8 Ağustos sabahı FBI ajanları tarafından düzenlenen baskınla aranmıştı.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu, milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD başkanının başına böyle bir şey gelmedi." ifadeleriyle baskına tepki göstermişti.

ÇOK SAYIDA 'GİZLİ BELGE' BULUNMUŞTU

FBI yetkilileri, eski başkanın Florida'daki malikanesinde, 20 kutu belge ele geçirmiş, belgeler arasında 11 'çok gizli' statüdeki dosyaya ulaşılmıştı.

Bu dosyalar arasında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ilgili 3 sayfa bilgi, Trump'ın eski danışmanlarından Roger Stone için af kararı, bir dizi fotoğraf ve el yazısıyla bir not da yer alıyor.

The Washington Post gazetesinde çıkan habere göre ise Trump'ın malikanesinde nükleer silahlara ilişkin belgelerin olduğu iddia edildi.

Trump, başkanlık döneminde o dosyaların gizlilik kararını kaldırdığını savunmuştu.

Ancak uzmanlar, gizlilik kararının kalktığına dair resmi kayıt olmaması halinde, kanıtlanmasının zor olacağını söylüyor.

Ayrıca, Amerikan Casusluk Yasası, Beyaz Saray'dan dışarı çıkarılan bir belgenin gizlilik kararının kaldırılıp kaldırılmamış olmasına bakmıyor.
Casusluk Yasası, ulusal savunmaya ilişkin bilgiye sahip olunmasını ya da bir yere iletilmesini yasaklıyor.

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