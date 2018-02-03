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Trump FBI'ı suçlayan raporun gizliliğini kaldırdı

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Trump FBI'ı suçlayan raporun gizliliğini kaldırdı
Trump FBI'ı suçlayan raporun gizliliğini kaldırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın üst düzey yöneticilerini kurumu siyasileştirmekle suçladı, Adalet Bakanlığı'nın soruşturmalarının da Cumhuriyetçi Parti'ye zarar verdiğini söyledi.

Trump Cuma günü, FBI'ın yetkilerini suistimal edip, danışmanlarından birine yönelik casusluk faaliyeti yürüttüğünü öne süren gizli bir raporun yayınlanmasına onay verdi.

Cumhuriyetçilerin yazdığı raporda, FBI'ın Trump'ın bir yardımcısı hakkında casusluk faaliyeti yürütülmesi için asılsız kanıtlar kullanıldığı iddia ediliyor.

FBI belgenin yayınlanmasına karşı çıkıyordu.

Cumhuriyetçi Parti ve Demokratlar da belgenin yayınlanması konusunda fikir ayrılığına düştü.

Demokratlara göre belgenin yayınlanması, Trump hakkında başkanlık seçimi döneminde Rusya'yla ilişkilerine dair açılan soruşturmaların itibarsızlaştırılmasını amaçlıyor.

Belge, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Devin Nunes'in ekibi tarafından kaleme alındı.

Komite'nin Pazartesi günü onayladığı, Trump'ın da Cuma günü yayınlanması için yeşil ışık yaktığı rapor, Trump'ın dış politika danışmanı Carter Page hakkında casusluk faaliyeti yürütülmesi talebine ilişkin FBI ve Adalet Bakanlığı'nın izlediği sürecin 'meşruluğu ve yasal konumuna dair kaygılar' olduğunu yazıyor.

Raporda bu kaygılar için de "Amerikan halkının suistimallere karşı korunması için oluşturulan yasal yapının çöküşünü temsil ediyor" deniyor.

Belgede, casusluk faaliyeti için öne sürülen gerekçelerin bazılarının Hillary Clinton ekibinin kısmen finanse ettiği tartışmalı dosyaya dayandırıldığını, FBI ile Adalet Bakanı'nın yargıçtan sakladığı belirtiliyor.

Eski İngiliz istihbarat yetkilisi Christopher Steele tarafından hazırlanan dosyada Rusya'nın Trump'a şantaj yapmasını sağlayabilecek bazı bilgiler içerdiği ifade ediliyordu.

Trump'ın yayınlanması için onay verdiği raporda, Steele'in Adalet Bakanlığı'nın üst düzey bir çalışanına 'Trump'ın seçimleri kazanmaması için her şeyi göze alabileceğini' söylediği kaydediliyor.

'Siyasileşti'

FBI raporun yayınlanmasına karşı çıkıyordu. Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan,, belgenin yayınlanmasının, Trump hakkındaki soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller'in faaliyetlerine büyük etki etmeyeceğini söyledi.

Ryan, istihbarat kurumlarının yetkilerini doğru kullanıp kullanmadığını denetlemenin Kongre'nin görevi olduğunu ifade etti.

Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Üst düzey yöneticiler ve FBI'ın soruşturmaları ve Adalet Bakanlığı, saygın soruşturma sürecini Demokratlar lehine, Cumhuriyetçiler aleyhine siyasileştirdi" dedi.

Mevcut FBI Başkanı Christopher Wray, eski başkan James Comey'i görevden alan Trump tarafından aday gösterilmişti.

FBI'ın başkan yardımcısı Andrew McCabe geçen hafta istifa etti.

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