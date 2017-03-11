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Trump, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

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Trump, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
ABD Başkanı Donald Trump ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında dün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Trump'ın, "barışın mümkün olduğu ve bir anlaşma yapmanın zamanının geldiği konusundaki kişisel fikrini" dile getirdiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, iki liderin Ortadoğu genelinde barışın güçlendirilmesi ve özellikle İsrail-Filistin çatışmasının sona erdirilmesi konularını detaylı ele aldığı belirtildi.

Trump'ın Abbas'a en yakın zamanda Beyaz Saray'ı ziyaret etmesiyle ilgili davetini ilettiği duyurulan açıklamada, "Başkan, barışın mümkün olduğu ve bir anlaşma yapmanın zamanının geldiği konusundaki kişisel fikrine vurgu yaptı" ifadesine yer verildi.

"ANLAŞMA İKİ TARAF ARASINDA DOĞRUDAN MÜZAKERE EDİLMELİ"

Donald Trump'ın, İsrail ile Filistin arasında varılacak bir uzlaşmanın sadece bu iki devlete değil, Ortadoğu coğrafyasının geneline olumlu katkı yapacağını da söylediği aktarılan açıklamada, "Trump, barış anlaşmasının iki taraf arasında doğrudan müzakere edilmesi gerektiğinin ve ABD yönetiminin hem Filistin hem de İsrail ile bu noktada yakın çalışacağının altını çizdi" ifadesine yer verildi.

Ayrıca ABD'nin, İsrailliler ile Filistinlilere bir çözümü dayatamayacağı, herhangi bir tarafın da diğer tarafa bir anlaşmayı dayatamayacağı belirtildi

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