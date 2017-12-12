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Trump: Göçmenlere aile birleşimi vizesi kaldırılsın

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Trump: Göçmenlere aile birleşimi vizesi kaldırılsın
ABD Başkanı Trump New York'taki bombalı saldırı girişimi sonrası göç politikasının daha da sertleştirilmesini ve göçmenlerin aile bireylerinin ülkeye yerleşmesini sağlayan aile birleşimi vizesinin kaldırılmasını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü New York'ta gerçekleştirilen bombalı saldırı girişimi sonrası daha sıkı bir göç politikası uygulanmasını talep etti. Trump, ABD Kongresi'nin "gevşek göç sisteminde" reforma gitmesi gerektiğini vurguladı.

Trump, New York’un Manhattan bölgesindeki saldırı girişiminden kısa süre sonra yaptığı açıklamada, mevcut göç politikasıyla çok sayıda tehlikeli ve yeteri kadar denetlenmemiş kişilerin ülkeye girişine olanak sağlandığını söyledi. Trump, terör şüphelilerine idam cezası da dahil en ağır cezaların verilmesi gerektiği görüşünü de yineledi.

ABD Başkanı Trump açıklamasında, göç yasası kapsamındaki aile birleşimi vizesinin de kaldırılmasını talep etti. New York'ta üç kişinin yaralandığı saldırı grişimini düzenleyen şüphelinin de yakınları üzerinden aile birleşimiyle ABD'ye girdiğini belirten Trump, göç dairelerinde daha fazla personel istihdam edilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Trump, "New York'ta iki ay içinde düzenlenen ikinci terör saldırısının ABD Kongresi'nin ABD halkını koruyacak yasal reformları hayata geçirmesinin aciliyetini ortaya koyduğunu" sözlerine ekledi.

New York Belediye Başkanı'ndan tepki

New York'un Demokrat Partili Belediye Başkanı Bill de Blasio ise Trump'ın göç yasasına yönelik taleplerine karşı çıktı. Blasio, saldırı girişimi sonrası yakalanan şüphelinin önceden bir sabıkası olmadığını ve radikalleşmiş olduğuna dair emareler bulunmadığını ifade etti. 

New York Belediye Başkanı Blasio’nun, “terör saldırısı girişimi” olduğunu açıkladığı saldırı, New York’un en büyük otobüs terminallerinden Port Authority’de düzenlendi. Şüphelinin terminale yerleştirdiği patlayıcının sadece bir bölümünün infilak etmesi sonucu saldırgan ile birlikte üç kişi yaralandı. Patlamanın ardından bir ğüpheli gözaltına alındı.

Polis gözaltına alınan şüphelinin 27 yaşındaki Akayed Ullah olduğunun tespit edildiğini açıkladı. ABD basınında yer alan haberlere göre Bangladeş asıllı Ullah taksi şoförü olarak çalışıyor. Beyaz Saray, Ullah'ın 2011 yılında ABD'ye girdiğini açıkladı.

New York Times'ın haberine göre, Ullah yetkililere, ABD'nin IŞİD'e karşı mücadelede düzenlediği hava saldırılarının intikamını almak istediğini belirtti. Ullah'ın Avrupa'da Noel döneminde düzenlenen saldırıları kendisine örnek aldığını söylediğine yer verildi.

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