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Trump, göçmenlere yönelik yeni kararname sunacak

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Trump, göçmenlere yönelik yeni kararname sunacak
Başkan Donald Trump, ABD'ye bazı ülkelerden gelecek göçmenlerin girişini engellemek için yeni bir başkanlık kararnamesi sunacağını belirtti.

ABD BAŞKANI TRUMP, WASHİNGTON EYALETİ FEDERAL YARGICI ROBART'IN 7 MÜSLÜMAN ÜLKEDEN GELEN GÖÇMENLERİ ENGELLEYEN KARARNAMEYİ DURDURMASININ ARDINDAN YENİ BİR KARARNAME SUNACAĞINI AÇIKLADI

Başkan Donald Trump, ABD'ye bazı ülkelerden gelecek göçmenlerin girişini engellemek için yeni bir başkanlık kararnamesi sunacağını belirtti.

Trump, 7 Müslüman ülkeden gelen göçmenleri engelleyen kararnamesinin Washington eyaleti Federal Yargıcı James Robart tarafından durdurulmasının ardından yeni bir kararname sunacağını açıkladı.

Trump, "Yeni kararname, benim ‘çok kötü bir karar’ olarak tanımladığım karar üzerine şekillenecek." dedi.

Yargıç Robart’ın kararına tepki gösteren Trump, "Bu karara ilişkin bizim tek sorunumuz, bu kötü mahkeme, kötü bir karar vermiş olmasıdır." ifadesini kullandı.

ABD Adalet Bakanlığı da Trump’ın sözleri üzerine konuya ilişkin açıklamada bulunarak, “Bu şekilde, başkan daha fazla zaman kaybetmeden ülkemizi korumak için engelleri kaldıracak.” görüşüne yer verildi.

Trump’ın yeni kararnamesinin “yakın zaman içinde” imzalanacağını belirtildi. Trump'ın yeni kararnamesinin hangi ülkeleri kapsayacağı açıklanmadı.

Başkan Trump, göreve geldikten kısa bir süre sonra 7 Müslüman ülke vatandaşlarına giriş yasağı getiren bir kararname imzalamıştı. Buna karşılık ise Washington eyaleti adına Başsavcı Robert Ferguson kararın aleyhine dava açarak, askıya alınmasına sebep olmuştu.

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