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"Trump, göçmenleri durdurmak için yılan veya timsahlarla dolu bir hendek kazmayı önerdi"

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Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın ABD'nin güney sınırı hakkında ortaya attığı fikirleri anlattı
"Trump, göçmenleri durdurmak için yılan veya timsahlarla dolu bir hendek kazmayı önerdi"

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın muhabirleri Michael D. Shear ve Julie Hirschfeld Davis, Başkan Donald Trump'ın ülkenin güneyindeki Meksika sınırından göçmen akışını durdurmak için ortaya attığı farklı fikirleri yazdı.

NYT muhabirleri, düzinelerce Beyaz Saray yetkilisi ile yaptıkları görüşmelerin ardından kaleme aldıkları "Border Wars: Inside Trump’s Assault on Immigration" (Sınır Savaşları: Trump'ın Göçmenliğe Saldırısının Perde Arkası) isimli kitabın raflardaki yerini almasına kısa bir süre kala, aldıkları bilgilerin bazılarını bir makale olarak yayımladı.

Çeşitli yetkililerin aktardığına göre sınır için önlemler hakkında yapılan görüşmelerde Trump, sınırı geçmeye çalışan göçmenleri "yavaşlatmak için" bacaklarından vurulmalarını, sınır duvarına elektrik akımı vermeyi ve üzerine dikenler koymayı, yılan veya timsahlarla dolu bir hendek açmayı teklif etti. ABD liderinin daha önce danışmanlarına güney sınırını tamamen kapatmayı da emrettiği belirtildi.

Beyaz Saray görevlileri ayrıca Trump'ın geçen Mart ayında "öfke dolu bir hafta geçirdiğini" ve göçmenliği durdurmak için giderek radikalleşen "çözümler" ortaya attığını ifade etti.

Trump geçen sene askerlere taş atan göçmenlerin vurulması gerektiğini söylemişti. "Güney Amerika'dan ABD'ye yapılan göçü durdurmak" 2016 seçimlerinde Trump'ın en büyük kampanya vaatlerinden biriydi.

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