'Trump 'Golan Tepeleri' kararnamesini yarın Netanyahu'nun huzurunda imzalayacak'

İsrail Dışişleri Bakanı Vekili ve Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, İsrail basınının Trump’ın pazartesi günü Netanyahu ile Beyaz Saray’da yapacağı görüşmede Golan Tepeleri’ndeki ‘İsrail egemenliğini’ tanıyan belgeyi imzalayacağı yönündeki haberleri doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın yarın Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yapacağı görüşmede işgal altındaki Golan Tepeleri’ni 'İsrail toprağı' kabul eden kararnameyi imzalayacağı açıklandı. Açıklamayı İsrail Dışişleri Bakanı Vekili ve Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, Twitter hesabından yaptı.

İsrail ile ABD ilişkilerinin, ‘hiç olmadığı kadar iyi’ olduğunu söyleyen Katz, “Başkan Trump, Başbakan Netanyahu’nun huzurunda, İsrail’in Golan’daki egemenliğini tanıyan kararnameyi imzalayacak” ifadesini kullandı.

Resmi ziyaret kapsamında Washington’ta bulunan Netanyahu, pazartesi günü, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Trump ile Netanyahu salı günü yine Beyaz Saray’da akşam yemeğinde bir araya gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Mart’ta Twitter hesabından “52 yılın ardından ABD için İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi” demişti.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’ni 1967’den bu yana işgal altında tutuyor.