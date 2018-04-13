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Trump hakkında olay grup seks iddiası!

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Trump hakkındaki bu iddialar gündeme bomba gibi düştü.
Trump hakkında olay grup seks iddiası!

FBI eski Direktörü James Comey'in kaleme aldığı ve önümüzdeki Salı günü piyasaya sürülecek olan 'Daha Yüksek Bir Sadakat' (A Higher Loyalty) adlı kitap şimdiden ABD gündemine damga vurdu. Comey, Trump ile arasında geçen ve 2013 yılında Trump'ın Moskova'da bir grup seks işçisi ile ilişkiye girdiğini gösterdiği iddia edilen video hakkında konuşmasını aktardı.

 

FBI eski direktörü James Comey, 2016 yılında ABD Başkanlık seçimlerindeki Rusya müdahalesi suçlamaları konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile arasında geçen çok ilginç bir konuşmayı aktardı. Trump'ın Comey ile bu konu hakkında konuşmasının nedeni, Moskova'da Trump'a ait olduğu iddia edilen bir video bulunduğu iddiasının FBI dosyası içinde yer alması...

Trump'ın kendisiyle konuşurken Moskova'da seks işçileriyle çekildiği iddia edilen videoyu güçlü bir şekilde reddettiğini ve kendisine "Sence ben fahişelerin hizmetine ihtiyaç duyan bir insan mıyım?" şeklinde sorduğunu anlattı.

Manhattan'da 2017 yılında Trump ile bir görüşmesinin hatırlatan Comey, bir felakete doğru sürüklenen konuşmanın sonunda Trump'a kendisini soruşturmadıklarını söyledikten sonra Trump'ın rahatladığını hatırlattı.
 

"SEKS İŞÇİLERİNİN ÜZERLERİNE İŞEMELERİNİ SEYRETTİ"


FBI'ın söz konusu dosyasında yer alan bir iddiaya göre, Trump Moskova'daki otelde seks işçilerinin birbirlerinin üzerine idrar yapılmasını izledi. Olayın yaşandığı iddia edilen otel odasının daha önce ABD eski Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama'nın kaldığı oda olduğu öğrenildi.

Trump'ın Comey'e karşı kendisini 'titizlik hastası' olduğunu söyleyerek savunduğu ve "Etrafımdaki insanların birbiri üzerine idrar yapmalarına izin vermemin imkanı yok. Olamaz." dediğini aktardı.
 

"KENDİSİNE KOŞULSUZ SADAKAT İSTEYEN MAFYA BABASI"


Comey, görevden alındıktan 11 ay sonra yayınlanacak 304 sayfalık kitabında, Başkan Trump'ı "etiklere ve doğrulara bağlı olmayan, kendisine koşulsuz sadakat isteyen bir mafya babası gibi" diye niteledi.

Comey, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'e yönelik soruşturmayı yürütürken, Donald Trump tarafından görevden alınmıştı.

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