Dedesi genelev işletiyordu

Donald Trump'ın 1839 yılında Almanya'da doğan dedesi Fredrich Trump'ın, Kanada'nın British Colombia eyaletinde genelev ve restoran işlettiği iddiası ortalığı karıştırmıştı. The Guardian'da yayınlanan habere göre, Roland Paul isimli tarihçi, Friedrich Trump ile ilgili Şubat 1905 tarihli bir belge ele geçirdi. Belgede, Donald Trump'ın dedesi Friedrich Trump'ın Bavyera'da askerlikten kaçtığı, ABD'ye gittiği ve bu konuda bilgi vermediği gerekçesiyle hain ilan edilip kovulduğu belirtiliyor. ABD'ye kaçtığında Alaska'daki altın avcılarına katılan Friedrich Trump'ın, burada lokanta ve genelev işlettiği, 1901'de ise zengin olup memleketi Bavyera'ya döndüğü, burada Elisabeth Christ ile evlendiği kaydedildi.