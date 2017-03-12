Trump ile Abbas görüşmesi

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Redine, ABD Başkanı Donald Trump ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas görüşmesinin, İsrail'in "Abbas'ın barışa ortak olmadığı" yönündeki düşüncelerini ortadan kaldırdığını bildirdi.

FİLİSTİN DEVLET BAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ EBU REDİNE: "ABD YÖNETİMİYLE FİLİSTİN ARASINDAKİ ÜST DÜZEY TEMASLAR, İSRAİL'İN 'ABBAS'IN BARIŞA ORTAK OLMADIĞI' YÖNÜNDEKİ KURUNTULARINI ORTADAN KALDIRDI"

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Redine, ABD Başkanı Donald Trump ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas görüşmesinin, İsrail'in "Abbas'ın barışa ortak olmadığı" yönündeki düşüncelerini ortadan kaldırdığını bildirdi.

Filistin resmi haber ajansında yer alan habere göre, Trump ile Abbas arasında dün gerçekleştirilen telefon görüşmesinin ardından Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Redine, yaptığı açıklamada, "ABD yönetimiyle Filistin arasındaki üst düzey temaslar, İsrail'in 'Abbas'ın barışa ortak olmadığı' yönündeki kuruntularını ortadan kaldırdı." ifadesini kullandı.

Ebu Redine, ayrıca söz konusu görüşmelerin, "Filistin meselesinin çatışmaların temeli olduğu ve bu sorun çözülmeden Ortadoğu'da barış ve güvenliğin sağlanamayacağı" yönünde açık bir mesaj verdiğini savundu.

ABD Başkanı Trump, dün, Abbas ile telefonda görüşerek, kendisini en yakın zamanda Beyaz Saray'a davet etmişti.