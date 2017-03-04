 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.722
  • Altın 147,435
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKACumhuriyet binasının önünde silah sesleri!

Trump ile Demokratlar arasında 'Rusya tartışması' sürüyor

» »
Trump ile Demokratlar arasında 'Rusya tartışması' sürüyor
ABD Başkanı Trump, yönetimi Moskova ile temaslarda bulunmakla suçlayan her iki Demokrat siyasetçinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile görüşmesi nedeniyle ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın istifasını isteyen Demokratların Senatodaki Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisindeki Azınlık Lideri Nancy Pelosi'ye sert eleştirilerde bulundu.

'TAMAMEN İKİYÜZLÜLÜK'

Önce Demokratların Senatodaki Azınlık Lideri Schumer'in Putin ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Trump, Schumer ile Putin'in ellerinde kahve ve donut ile görüldüğü fotoğrafın altına, "Senatör Schumer'in Rusya ve Putin'le bağlantıları hakkında hemen bir soruşturma başlatmalıyız. Tamamen ikiyüzlülük" yazdı.​Söz konusu paylaşıma yine Twitter hesabından yanıt veren Schumer ise bu fotoğrafın kamuya ve basına açık bir ortamda 2003 yılında New York'ta çekildiğini açıkladı.​Kısa bir süre sonra Demokratların Temsilciler Meclisindeki Azınlık Lideri Pelosi'nin Rusya Başbakanı Medvedev ile 2010 yılında bir yemekte çekilmiş fotoğrafını paylaşan Trump, Pelosi için de ayrıca bir soruşturma açılması gerektiğini ifade etti.ABD'DE RUSYA GERGİNLİĞİ TIRMANIYORÜlkede eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in istifasıyla başlayan Rusya tartışması, Adalet Bakanı Sessions'ın Rus Büyükelçi ile görüştüğünün ortaya çıkmasıyla yeniden alevlendi.

 

Sessions'ın Rus Büyükelçi ile görüştüğünün ortaya çıkması üzerine harekete geçen Demokrat Parti liderleri, Trump'a en yakın isimlerden Sessions'ın istifasını istemiş, Trump ise Adalet Bakanı'na sahip çıkmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Vejeteryan kadın, tavuk kamyonuna kasıtlı olarak çarptı03 Mart 2017 Cuma 10:13
  • ABD Adalet Bakanı Sessions 'soruşturmalardan çekildi03 Mart 2017 Cuma 09:58
  • "Dünyanın en büyük dini İslam olabilir"03 Mart 2017 Cuma 09:53
  • 32 yaşında ABD'nin ilk Müslüman vali adayı oldu03 Mart 2017 Cuma 09:32
  • AB sığınmacılarla ilgili sözünü tutmadı02 Mart 2017 Perşembe 16:17
  • ABD’de antisemitizm tırmanıyor02 Mart 2017 Perşembe 16:16
  • BM'DEN Antartika uyarısı02 Mart 2017 Perşembe 15:22
  • Financial Times yazarı David Gardner: Trump, Türkiye ile Kürtler arasında seçim yapmalı02 Mart 2017 Perşembe 14:33
  • Brezilya'da yangın : 50 ev oldu02 Mart 2017 Perşembe 13:05
  • Arjantin Devlet Başkanı'na yeni soruşturma02 Mart 2017 Perşembe 11:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti