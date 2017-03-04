Trump ile Demokratlar arasında 'Rusya tartışması' sürüyor

ABD Başkanı Trump, yönetimi Moskova ile temaslarda bulunmakla suçlayan her iki Demokrat siyasetçinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile görüşmesi nedeniyle ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın istifasını isteyen Demokratların Senatodaki Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisindeki Azınlık Lideri Nancy Pelosi'ye sert eleştirilerde bulundu.

'TAMAMEN İKİYÜZLÜLÜK'

Önce Demokratların Senatodaki Azınlık Lideri Schumer'in Putin ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Trump, Schumer ile Putin'in ellerinde kahve ve donut ile görüldüğü fotoğrafın altına, "Senatör Schumer'in Rusya ve Putin'le bağlantıları hakkında hemen bir soruşturma başlatmalıyız. Tamamen ikiyüzlülük" yazdı.​Söz konusu paylaşıma yine Twitter hesabından yanıt veren Schumer ise bu fotoğrafın kamuya ve basına açık bir ortamda 2003 yılında New York'ta çekildiğini açıkladı.​Kısa bir süre sonra Demokratların Temsilciler Meclisindeki Azınlık Lideri Pelosi'nin Rusya Başbakanı Medvedev ile 2010 yılında bir yemekte çekilmiş fotoğrafını paylaşan Trump, Pelosi için de ayrıca bir soruşturma açılması gerektiğini ifade etti.ABD'DE RUSYA GERGİNLİĞİ TIRMANIYORÜlkede eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in istifasıyla başlayan Rusya tartışması, Adalet Bakanı Sessions'ın Rus Büyükelçi ile görüştüğünün ortaya çıkmasıyla yeniden alevlendi.

Sessions'ın Rus Büyükelçi ile görüştüğünün ortaya çıkması üzerine harekete geçen Demokrat Parti liderleri, Trump'a en yakın isimlerden Sessions'ın istifasını istemiş, Trump ise Adalet Bakanı'na sahip çıkmıştı.