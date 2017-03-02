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'Trump ile Moskova ilişkisi soruşturulacak

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'Trump ile Moskova ilişkisi soruşturulacak
ABD'de Kongre'nin Cumhuriyetçi ve Demokratlardan oluşan komitesi, Rusya ile ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanyası arasındaki ilişkileri soruşturma kararı aldı.

Temsilciler Meclisi'nin istihbarattan sorumlu heyeti, Rusya'nın 2016'daki seçimlere müdahalede bulunup bulunmadığını araştıracak.

Cumhuriyetçiler şimdiye kadar Demokratların soruşturma talebine isteksiz yaklaşıyordu.

Diğer yandan Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın Trump'ın kampanyası sırasında Rusya'nın ABD Büyükelçisi Sergei Kislyak ile iki defa görüştüğü ortaya çıktı.

Trump'ın kampanyası sırasında senatör olan Sessions, adalet bakanı olarak atanmasının onaylanması için Senato'da yapılan oturum sırasında Rusya ile irtibatı hakkında soruya maruz kalmıştı.

Ancak Sessions, bu soruya hiçbir Rus yetkiliyle irtibat kurmadığını söyleyerek yanıt vermişti.

'Yemin altında yalan söyledi'

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat lideri Nancy Pelosi, 'yemin altıdayken yalan söyleyen' Sessions'ın istifa etmesi talebinde bulundu.

Sessions'ın denetimi altında olan FBI'ın (Amerikan Federal Soruşturma Bürosu) da Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale iddiaları hakkında bir soruşturma yürütmesi, Sessions'a soruşturmayı bırakması konusunda taleplerin gelmesine yol açıyor.

Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı olarak atadığı Michael Flynn'in ise Rusya'nın ABD Büyükelçisi Sergei Kislyak ile yaptırımlar konusunda görüştüğü ortaya çıkmıştı.

Bu görüşmeler hakkında Beyaz Saray'a dürüst davranmamakla suçlanan Flynn, görevinden ayrılmıştı.

Trump haberdar mıydı?

Beyaz Saray ve Rusya iddiaları reddederken Senato istihbarat komitesi de iddiaları araştıran bir soruşturma yürütüyor.

CIA (ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı) ve diğer istihbarat servisleri, Rusya'nın Trump'ın seçilmesi ve rakibi Hillary Clinton'ın gücünün azalması için Amerikan seçimlerine müdahale konusunda büyük çaba harcadığını ortaya koyuyor.

Ancak soru işareti Trump ve ekibinin bundan ne kadar haberi olduğu noktasında ortaya çıkıyor.

Trump, ekibinin kampanyası sırasında Rus yetkililer ile bağlantıda olduğu iddialarını reddediyor.

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