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Trump ilk kez 'Biden kazandı' dedi: Seçim hileli olduğu için kazandı, hiçbir şey kabul etmiyorum

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Trump ilk kez 'Biden kazandı' dedi: Seçim hileli olduğu için kazandı, hiçbir şey kabul etmiyorum
Trump ilk kez 'Biden kazandı' dedi: Seçim hileli olduğu için kazandı, hiçbir şey kabul etmiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin seçilmiş başkanı Biden’ın ismini kullanmadan “O, seçim hileli olduğu için kazandı” ifadesini kullandı.

Oy sayımlarına denetçi ve gözlemcilerin alınmadığını savunan Trump, oyların Dominion adlı radikal sola ait kötü üne ve ekipmanlara sahip özel bir şirket tarafından tasnif edildiğini öne sürdü.

Trump, “(Bu şirket) büyük bir farkla kazandığım Teksas’a (girmeye) bile hak kazanamadı. Sahte ve sessiz medya ve dahası!” iddiasında bulundu.

Paylaşımında Trump ayrıca, "Seçim gecesinde meydana gelen tüm mekanik 'aksaklıklar' gerçekten de onların oy çalmaya çalışırken yakalanmasıydı. Ancak yakalanmadan çok başarılı oldular. Postayla gönderilen seçimler iğrenç bir şaka!" ifadelerine yer verdi.

Trump: Biden sadece yalan haber medyasının gözünde kazandı, hiçbir şey kabul etmiyorum

Trump, Biden’ı kastederek “O kazandı çünkü seçim hileli” dediği paylaşımından yaklaşık bir saat sonra attığı bir diğer tweette ise, “O sadece yalan haber medyasının gözüyle kazandı, hiçbir şey kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Trump, oy sayımlarına ilişkin itirazlara işaret ederek, "Gideceğimiz uzun bir yol var. Bu hileli bir seçimdi” dedi.

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