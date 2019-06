Trump, İngiltere Başbakanı May'le basın toplantısında protesto edildiği gösteriler için 'sahte haber' dedi

İngiltere'de kendisine karşı yapılan gösteri ve protestolara dair bir soruyu yanıtlayan Trump, "Bunlar sahte haber. Ben her yerde tezahürat yapan insanlar gördüm, protesto görmedim" dedi.

Trump, onuruna verilen yemeği boykot eden ve bugün Londra'da düzenlenen Trump karşıtı gösteride bir konuşma yapan ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn hakkındaki bir soruya ise "Corbyn ile konuşmadım, tanımıyorum. Benimle bugün veya yarın görüşmek istedi, reddettim. Benim durduğum yerden kendisi negatif bir güç. Eleştiren insanları sevmiyorum, iş bitiren insanları seviyorum" yanıtını verdi.

Donald Trump, ABD ile İngiltere'nin tarihsel ilişkisini övdü ve "İngiltere ve ABD'nin ittifakı, dünyanın gördüğü en büyük ittifaktır" diye konuştu.

