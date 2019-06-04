Trump, İngiltere Başbakanı May'le basın toplantısında protesto edildiği gösteriler için 'sahte haber' dedi

İngiltere'de kendisine karşı yapılan gösteri ve protestolara dair bir soruyu yanıtlayan Trump, "Bunlar sahte haber. Ben her yerde tezahürat yapan insanlar gördüm, protesto görmedim" dedi.

Trump, onuruna verilen yemeği boykot eden ve bugün Londra'da düzenlenen Trump karşıtı gösteride bir konuşma yapan ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn hakkındaki bir soruya ise "Corbyn ile konuşmadım, tanımıyorum. Benimle bugün veya yarın görüşmek istedi, reddettim. Benim durduğum yerden kendisi negatif bir güç. Eleştiren insanları sevmiyorum, iş bitiren insanları seviyorum" yanıtını verdi.

Donald Trump, ABD ile İngiltere'nin tarihsel ilişkisini övdü ve "İngiltere ve ABD'nin ittifakı, dünyanın gördüğü en büyük ittifaktır" diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Theresa May ise 1 milyon Amerikalının İngiliz şirketlerinde, 1 milyon İngilizin de Amerikan şirketlerinde çalıştığını söyledi.

May, iki ülkenin Brexit sonrası kapsamlı bir ticaret anlaşması yapmak için istekli olduğunu da ekledi. Londra Belediye Başkanı Khan: Trump, 11 yaşında bir çocuk gibi davranıyor ABD Başkanı Donald Trump bugün İngiltere'de birçok kentte protesto ediliyor. Trump'ın gezisine başlamadan önce eleştirdiği Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, ABD Başkanı'na tepki gösterdi. Khan, Trump için, "11 yaşında bir çocuk gibi davranıyor" dedi. BBC'ye konuşan Khan, "Dünya çapında aşırı sağcı hareketlerin Trump'ı kendi reklam yüzleri olarak görmesi beni endişelendiriyor" diye konuştu ve ekledi: "Aşırı sağ görüşler, Donald Trump'ın katkısıyla normalleşiyor." İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden olan Khan daha önce Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesini de eleştirmiş, onun başkanlığının LGBT ve kadın haklarında gerilemeye yol açtığını söylemişti. Khan, resmi ziyaret öncesi Pazar günü Observer gazetesinde yayımlanan yazısında da Trump'ı "20. yüzyılın faşistlerinin siyaset dilini kullanmakla" eleştirmiş, Trump ise Khan'a onun çok kötü bir belediye başkanı olduğunu söyleyerek ve "Tam bir zavallı" diyerek yanıt vermişti. Corbyn, Trump karşıtı gösteride konuştu Bugün Londra'da düzenlenen Trump karşıtı protesto gösterisinde ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn de bir konuşma yaptı. "Protestolar ve aktivizm değişime yol açar, bunu asla unutmayın" diyen Jeremy Corbyn, Trump'ın Sadiq Khan'ı eleştirmesine tepki gösterdi. Corbyn, Londra'nın Müslüman bir belediye başkanı olduğu için gurur duyduğunu söyledi. İşçi Partisi lideri dün akşam Trump onuruna verilen resmi resepsiyonu da boykot etmişti. İki ülke arasında ticaret anlaşması için açıklamalar Trump ise May ile görüşmesinde ABD ve İngiltere arasında "çok çok kapsamlı" bir ticaret anlaşması yapılacağını düşündüğünü söyledi. ABD ve İngiltere'den bakanların ve iş insanlarının da katıldığı toplantıda konuşan Trump "Bu sizin yapmak istediğiniz bir şey, benim adamlarım da yapmak istiyor" dedi. Theresa May de iki ülkenin gelecekte işbirliğine devam etmesi için büyük bir potansiyel bulunduğunu söyledi ve ekledi: "Müthiş bir ortaklığımız var ama bunu daha da ileri taşıyabiliriz. Bu tabii ki iyi bir ticaret anlaşmasıyla mümkün." İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrılması halinde diğer ülkelerle dilediği gibi serbest ticaret anlaşmasları yapabilecek. BBC Politika Editör Yardımcısı Norman Smith'e göre ise ABD'yle böyle bir anlaşmanın müzakere edilip hayata geçirilmesi 10 yılı bulabilir. Protestolar uçağı inmeden başladı Trump henüz Londra'nın kuzeyindeki Stansted Havalimanı'na iniş yapmadan protestolarla karşılaşmıştı. Born Eco çevreci ürün sanal pazarının sahibi, 18 yaşındaki aktivist Ollie Namcarrow, Standset Havalimanı yakınlarındaki araziye çim biçme makinesinin yardımıyla 'Hey Trump! İklim değişikliği gerçek' yazdı ve ve uçakların inişi esnasında görülebilecek büyüklükte bir penis resmi çizmişti.