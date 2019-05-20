Trump: 'İran savaşmak istiyorsa bu resmen sonu olur'

ABD Başkanı Donald Trump, sert bir dil kullandığı tweetinde, "İran savaşmak istiyorsa bu resmen İran'ın sonu olur. Bir daha ABD'yi tehdit etmeye kalkma" sözlerini sarf etti.

İki ülke arasında son dönemde yaşanan gerilim Orta Doğu'da bir savaş yaşanır mı sorusunun daha çok sorulmasına sebebiyet vermişti.

Trump'ın tweeti, Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin de yer aldığı yüksek korumalı Yeşil Bölge'ye bir füzenin fırlatılmasının ardından geldi.

İki taraftan da son dönemde gelen daha önceki açıklamalarda ise savaş istemedikleri vurgulanmıştı.

ABD Başkanı Trump, bölgede "çatışmadan kaçınmak istediğini" söylerken, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de Tahran'ın bir savaş istemediği mesajını vermişti.

Irak'ta Yeşil Bölge'ye füze

Diğer yandan Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve ABD Büyükelçiliği'nin de içinde olduğu yabancı misyon temsilciliklerinin yer aldığı yüksek korumalı Yeşil Bölge'ye bir füzenin fırlatıldığı ancak hayatını kaybeden kimsenin olmadığı açıklandı.

Irak ordusunun yaptığı açıklamaya ek olarak ABD Dışişleri Bakanlığı da 'düşük kalitede' bir füzenin büyükelçilikleri yakınına fırlatıldığı ancak bir zararın yaşanmadığını belirtti.

Bakanlık, şimdiye kadar olayı üstlenen kimsenin olmadığını ancak "böylesine bir saldırının İran'a yakın milis güçler tarafından gerçekleştirilmesi halinde İran'ı sorumlu tutacakları" belirtildi.

Reuters haber ajansına konuşan bir Amerikalı yetkili ise büyükelçiliğin koruması için ek personelin bölgeye gönderilmesinin saldırının öncesinde de gündemlerinde olduğunu söyledi.

Bahreyn'den İran ve Irak uyarısı

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını yeniden uygulamaya koymasıyla beraber bölgede gerginlik yeniden tırmandı.

Washington, geçen Çarşamba günü, Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ndeki "acil görev yapmayan" tüm personelini, Iraklı Şii milislerin müttefiki İran'dan geldiği düşünülen bir tehdidi gerekçe göstererek geri çekmişti.

Washington'ın, "İran'dan kaynaklanan tehditler" nedeniyle bölgeye savaş gemileri ve uçakları konuşlandırması sonrası Birleşik Arap Emirlikleri, farklı ülkelerin bandıralarını taşıyan petrol tankerlerine saldırı düzenlendiğini açıkladı.

ABD'nin bölgedeki müttefiki Bahreyn hükümeti ise vatandaşlarına Irak ve İran'a gitmemeleri ve bu ülkelerde bulunanlara da güvenlikleri adına "derhal" geri dönmeleri çağrısında bulundu.

Resmi Haber Ajansı BNA'ya göre, Bahreyn Dışişleri Bakanlığı çağrısına "bölgedeki istikrarsız durumu, tehlikeli gelişmeleri ve potansiyel tehditleri" gerekçe göstermişti.

Petrol şirketi Exxon da Irak'taki bir sahasında çalışan yabancı personelini geri çağırdı.

Washington Tahran'a bölgedeki ABD unsurlarının İran üzerinden veya İran'ın taşeronları üzerinden hedef alınması durumunda ciddi bir askeri karşılık verileceğini belirtiyor.

İran ise ABD'nin attığı adımları 'psikolojik savaş' ve 'siyasi bir oyun' olarak tanımlıyor.