Trump: İsveç'teki olay Fox'ta izlediğim bir haberdi

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki mitingde, "Almanya'da neler olduğuna bir bakın. İsveç'te dün akşam ne olduğuna bir bakın. İsveç, kim inanabilir? İsveç. Çok sayıda (mülteci) kabul ettiler.

İsveç'te Cuma gecesi Trump'ın ima ettiği gibi bir 'terör saldırısı' ya da olumsuz bir olay bildirmezken, ülkenin Washington Büyükelçiliği, Amerikan Dışişleri'nden açıklama talep etti.

ABD Başkanı, daha sonra Twitter'da haber kanalı Fox News'da gördüğü haberleri kastettiğini söyledi.

Trump, "İsveç'te neler olduğuyla ilgili yaptığım açıklama @FoxNews'de yayınlanan mülteciler ve İsveç hakkındaki haberle ilgiliydi" dedi.

ABD Başkanı, Fox News'da Cuma günü yayınlanan, 2013'ten itibaren ülkeye mülteci alan İsveç'te artan tecavüz ve silahlı şiddet olayları hakkındaki haberden etkilenmiş olabilir.

Cuma günü İsveç'te gerçekte ne olmuştu?

* Bir adam Stockholm'daki bir plazada kendini ateşe verdi

* Ünlü şarkıcı Owe Thornqvist'in provalarında teknik arıza yaşandı

* Bir adam iş kazasında hayatını kaybetti

* "Kötü hava koşulları" nedeniyle İsveç'in kuzeyinde yollar kapandı

* Stockholm'de polis arabayla sarhoş sürücüyü yakalamaya çalıştı

9,5 milyon nüfusu olan İsveç son yıllarda yaklaşık 200 bin mülteci aldı.

Özellikle 2015'te ülkeye 160 bin mültecinin gelmesiyle İsveç'te mülteci yanlısı ve karşıtı gösteriler ve mültecilere yapılan saldırılar gibi gerginlikler yaşandı.

Ocak 2016'da bir mülteci kampında 22 yaşındaki bir İsveçli kadının hayatını kaybetmesi, İsveç hükümetine yapılan mülteci karşıtı baskıların artmasına neden oldu.

Geçen yıl ülkenin yeni sınır kontrolleri başlatması ve Suriye'ye dönmeyi kabul eden mültecilere maddi yardımda bulunmasıyla gerginlik azaldı.

Ülke 2013'te mültecilere kapılarını açtığından beri herhangi bir terör saldırısı yaşanmadı ancak İsveç, en çok IŞİD'a en çok militan veren ülkeler arasında sayılıyor.

İsveçli kullanıcılar "ABBA için dua et" posteri paylaştı

Trump'ın bu sözleri üzerine kullanıcılar sosyal medyada "#lastnightinSweden (#düngeceİsveçte) ve #Swedenincident (#İsveçolayı) etiketlerini açtı.

İsveç'in Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden Gunnar Hokmark bir kullanıcının "Dün akşam İsveç'te oğlum bir sosisliyi kamp ateşine düşürdü. Çok üzücü" tweetini kendi Twitter hesabından yeniden paylaştı. Hokmark Trump'a atıfta bulunarak "Nereden duydu?" diye sordu.

Bir Twitter kullanıcısı İsveçli ev eşyası firması IKEA'ya gönderme yaparak, "Dün gece İsveç'te olan korkunç olaydan sonra IKEA en çok bunu sattı: Sınıra Duvar" yazdı.

Bazı kullanıcılar da İsveçli ev eşyası firması Ikea'dan aldıkları mobilyaların kurulum rehberlerinin anlaşılmasının zor olduğunu yazıp, "İsveç olayı'nda gizli plan" twetlerini attı.

Trump yönetiminde daha önce de Beyaz Saray danışmanlarından Kellyanne Conway, "olmayan terör saldırılarını" olmuş gibi gösteren açıklamalar yapmıştı.

Bir televizyon programında "alternatif gerçekler" kavramını ortaya atan Conway, hiç gerçekleşmediği halde "Bowling Green katliamı" diye bir saldırıdan söz etmişti.

Conway daha sonra Bowling Green'deki Irak kökenli iki kişinin El Kaide'ye para göndermeye çalışmakla suçlandığı davaya işaret ettiğini açıklamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer ise Atlanta'da bir saldırı olduğu yönünde üç kez beyanatta bulunurken, hiçbir saldırının düzenlenmediği kentte hangi saldırıyı kastettiği anlaşılamamıştı.

Spicer daha sonra 49 kişinin hayatını kaybettiği Orlando'daki gece kulübüne düzenlenen saldırıya atıfta bulunduğunu belirtmişti.