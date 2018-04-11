Trump iyice zıvanadan çıktı: "Hazır ol Rusya, füzeler gelecek"

Trump, Twitter'dan şu mesajı paylaştı:

''Rusya, Suriye'ye gönderilen her füzeyi, tüm füzeleri vurma yemini ediyor. Hazır ol Rusya, çünkü şirin, yeni ve ''akıllı!'' (füzeler) gelecek.''

'GAZLA ÖLDÜREN HAYVAN'

Daha önce 'hayvan' dediği Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan bu kez 'Gazla Öldüren Hayvan' diye söz eden Trump, Rusya'ya hitaben şöyle devam etti:

''Kendi halkını katledip bundan zevk alan Gazla Öldüren Hayvan ile ortak olmamalıydın.''

TRUMP'TAN İKİNCİ TWEET: SİLAH YARIŞI DURSUN MU?

Bu sözlerin ardından ABD ile Rusya arasında savaş çıkacağı spekülasyonları yapılması üzerine Trump, 41 dakika sonra ortalığı yatıştırmaya yönelik ikinci bir tweet attı. Rusya'ya füze atma tehdidinden silah yarışını durdurma çağrısına geçiveren ABD Başkanı, bu kez şunları yazdı:

''Bugün Rusya ile ilişkimiz Soğuk Savaş da dahil olmak üzere her zamankinden daha kötü. Bunu gerektiren bir sebep yok. Rusya'nın ekonomisine yardım için bize ihtiyacı var, bunu yapması çok kolay olurdu ve bizim de tüm ulusların birlikte çalışmasına ihtiyacımız var. Silah yarışı dursun mu?''

TRUMP'TAN ÜÇÜNCÜ TWEET: RUSYA'NIN ABD SEÇİMLERİNE MÜDAHALESİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA YÜZÜNDEN ARAMIZ DAHA DA BOZULDU

Trump, ikincisinden 1 saat sonra üçüncü tweetini attı:

''Rusya ile husumetin çoğuna Demokrat Parti'nin sadık kullarının ya da Obama için çalışmışların başında olduğu Yalan ve Yoz Rusya Soruşturması neden oldu. İçlerinde en tartışmalı olan (FISA & Comey mektubunu imzalayan Rosenstein hariç) Mueller. Rusya ile gizli anlaşma bulamıyorlar, o yüzden deliriyorlar!

CUMHURİYETÇİLERİN ÖNEMLİ SESİNDEN HALKA ÇAĞRI: SAVAŞA HAYIR DEYİN

ABD'nin en önde gelen liberter siyasetçisi olan, ABD Başkanlığı için üç kez adaylığını koymuş olan Temsilciler Meclisi üyesi Ron Paul ise Trump'ın savaş hazırlıklarına karşı sesini yükseltti.

Amerikan halkına bulundukları bölgenin Temsilciler Meclisi'ndeki üyesini veya Beyaz Saray'ı arayarak savaşa karşı çıkma çağrısı yapan Teksaslı milletvekili, Trump'ın geçmişte Suriye'ye saldırılmasına karşı çıktığını da hatırlattı:

''Temsilcilerinize ve/ya Beyaz Saray'a daha hala telefon açmadınız mı?… Suriye'de savaşa HAYIR! Hatta bunu Trump'ın ABD Başkanı olmadan önce sarf ettiği sözlerle de söyleyebilirsiniz.''

TRUMP 2013'TE 'SURİYE'YE SALDIRMAYIN' DEMİŞTİ

Trump, Paul'ün hatırlattığı 9 Eylül 2013 tarihli tweetinde şöyle demişti:

''Suriye'ye saldırmayın — böyle bir saldırı ABD'ye beladan başka bir şey getirmez. Ülkemizi yeniden güçlü ve muhteşem yapmaya odaklanın!''

​RUS BÜYÜKELÇİ: PUTİN'İN DEDİKLERİ YERİNE GETİRİLİR

Trump'ın bugünkü tweeti öncesinde ise Zaspikin, Lübnan'da yayın yapan El Manar televizyonunu şöyle konuştu:

''Rusya, ABD'nin Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırganlığı karşısında, Devlet Başkanı'nın (Vladimir Putin) açıklamasında dediklerini yerine getirecektir: Amerikan füzelerini vurup, ateş açılan yerlere saldırı düzenleyecektir.''