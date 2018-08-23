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Trump: Kadınlara ödediğimiz sus payı yasaldı

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ABD Başkanı Donald Trump, geçmişte ilişki yaşadığı iddia edilen iki kadına, 2016'daki seçim kampanyası sırasında konuşmamaları için yapılan ödemelerin seçim kampanyası yasalarına aykırı olmadığını savundu.
Trump: Kadınlara ödediğimiz sus payı yasaldı

ABD Başkanı Donald Trump, geçmişte ilişki yaşadığı iddia edilen iki kadına, 2016'daki seçim kampanyası sırasında konuşmamaları için yapılan ödemelerin seçim kampanyası yasalarına aykırı olmadığını savundu.

Fox televizyonuna konuşan Trump, ödemeleri kendi cebinden yaptığını, kampanya parasının kullanılmadığını söyledi.

Ödemeler, Trump'ın savcılıkla işbirliğine giden eski avukatı Michael Cohen tarafından yapılmıştı.

Cohen, Trump'ın ilişkisi olduğu iddia edilen iki kadına ödeme yaparak seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğini itiraf etmişti.

Trump ise geçmişte ödemeler hakkında bir bilgisi olmadığını iddia etmişti. Trump ayrıca Cohen'i daha a ceza almak için "hikayeler uydurmakla" suçladı.

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Trump tam olarak ne dedi?

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