  • BIST 119.192
  • Altın 303,635
  • Dolar 5,9816
  • Euro 6,6256
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Trump, Kanada Başbakanı Trudeau İle Yeni Tip Koronavirüs Salgınını Görüştü

» »
Trump, Kanada Başbakanı Trudeau İle Yeni Tip Koronavirüs Salgınını Görüştü
Trump, Kanada Başbakanı Trudeau İle Yeni Tip Koronavirüs Salgınını Görüştü

BD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı JustinTrudeau ile telefonda yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınını görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, iki lider, ABD, Meksika ve Kanada arasındaki tarihi anlaşmanın yanı sıra 2019-nCoV salgının izlenmesi, önlenmesi ve yayılmasının engellenmesi konusunda ABD ile Kanada'nın ortak çabalarını ele aldı.

Liderler, Çin Halk Cumhuriyeti'nin keyfi olarak tutukladığı iki Kanada vatandaşının serbest bırakması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Çin, 2019 aralıkta casusluk suçlamasıyla iki Kanada vatandaşını gözaltına almıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump 'Yüzyılın Planı'nı açıkladı: 'Kudüs bölünmemiş bir şekilde İsrail'in olacak'28 Ocak 2020 Salı 20:55
  • ABD Yüksek Mahkemesi'nden Yeşil Kart kararı28 Ocak 2020 Salı 12:03
  • Demokratik Sosyalist Sanders'ın yükselişi sürüyor26 Ocak 2020 Pazar 20:20
  • Coronavirüsü Kanada’ya da sıçradı26 Ocak 2020 Pazar 12:10
  • Senato'da Trump'ın nasıl yargılanacağı belli oldu22 Ocak 2020 Çarşamba 13:50
  • Donald Trump'ı öldüren kişiye 3 milyon dolar ödül verecek!21 Ocak 2020 Salı 18:37
  • O ülkenin devlet başkanının kızı ve damadı ülkeyi nasıl dolandırdı?21 Ocak 2020 Salı 12:52
  • Trump'ın azil davasında duruşmalar başlıyor: Süreç nasıl işleyecek?21 Ocak 2020 Salı 12:05
  • Maduro'dan darbe itirafı! Biliyordum ama müdahale etmedim19 Ocak 2020 Pazar 18:19
  • Irak'ta ABD üssüne füzeli saldırı14 Ocak 2020 Salı 22:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti