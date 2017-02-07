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Trump kararnamesi' tartışmasının yeni turu

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Trump kararnamesi' tartışmasının yeni turu
ABD Başkanı Trump'ın Müslümanları hedef alan vize kararnamesiyle ilgili hukuki mücadelenin uzaması bekleniyor. Trump medyayı 'tercihli terör haberi yayınlamakla' suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump'un tartışmalı ‘vize ambargosu' kararıyla ilgili hukuki çekişme devam ediyor. Yönetimin ve karara karşı olanların yazılı gerekçeleri Federal Temyiz Mahkemesine iletildi. Adalet Bakanlığı yedi Müslüman ülkeyi kapsayan süreli ABD'ye giriş yasağını savundu. Sözlü mütalaaların mahkeme tarafından değerlendirilmesinden sonra kararın açıklanması bekleniyor.

ABD Adalet Bakanlığı Başkan Trump tarafından imzalanan kararnamenin hukuka uygun olduğunu ve ABD Başkanı'nın, ‘yabancı uyrukluların ve mültecilerin ülkeye girişi hakkında karar alma yetkisinin bulunduğunu' savunuyor. Adalet Bakanlığı ‘tatbik kararının' hukuki temayüllere uygunluğunun kabul edilmesi gerektiğine yazılı değerlendirmesinde yer verdi.

Bakanlığın avukatları, vize ambargosunun bir hâkim tarafından yürürlükten kaldırılmasının ‘hatalı' ve ‘aşırı' olduğunu, dolayısıyla ABD'ye girme yasağının yeniden yürürlüğe girmesi gerektiğini savunuyorlar. Temyize sunulan yazılı mütalaada, başkanlık kararnamesinin Müslümanları hedef aldığı iddiası da reddediliyor.

7 Müslüman ülkenin vatandaşlarıyla mültecilerin ABD'ye girişlerini yasaklayan kararname göç daireleriyle havalimanlarında kaosa, protesto gösterilerine ve siyasi ve hukuki tartışmalara yol açmıştı. Kararnameyi yürürlükten kaldıran mahkeme kararına yapılan itiraz San Francisco'daki Federal Temyiz Mahkemesi tarafından kabul edilmemişti. Mahkeme vize ambargosu kararına itiraz eden Washington ve Minnesota eyalet yönetimleriyle adalet bakanlığından ek belgeler talep etmişti. Üst mahkemede kaybeden tarafından Washington'daki Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağına kesin gözüyle bakılıyor.

Trump yine medyaya yüklendi

Başkan Trump Twitter mesajında ‘Radikal İslam teröründen kaynaklanan tehdidin gerçek olduğunu, Avrupa ve Yakın Doğuda olup bitenlere bakmak gerektiğini ve mahkemelerin hızlı karar almasını beklediğini' belirtti. Trump Amerikan silahlı kuvvetleri komuta merkezinde yaptığı konuşmada medyayı yeniden eleştirdi. Trump bütün Avrupa'da terör eylemleri düzenlendiğini ve medyanın dürüst olmadığı için her saldırıyı haber yapmadığını öne sürdü. Başkanın sözcüsü Sean Spicer de medyanın yansıtmadığı terör eylemlerinin listesini açıklayacaklarını söyledi.

ABD'nin eski dışişleri bakanlarından Madeleine Albright ve John Kerry ile bazı Demokrat politikacılar mahkemeye sundukları değerlendirmelerinde vize ambargosunun ülkenin güvenliğini sağlamak yerine ABD'nin milli güvenliğine zarar verdiğini dile getirdiler. Amerikan ileri teknoloji şirketleri de başkanlık kararnamesinin Amerikan şirketlerine, inovasyon gücüne ve dolayısıyla da ekonomik gelişmeye büyük zarar verdireceğini duyurdu.

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