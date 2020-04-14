Trump Kendini Akladı Basını Suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında geç harekete geçtiği yönündeki iddiaları reddederek, "Benim yaptığım her şey doğruydu." dedi.

Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında bir konuşma yaptı.

ABD Başkanı Donald koronavirüsle Mücadele Görev Gücü üyeleriyle düzenlediği basın toplantısına, salgına karşı harekete geçmede yavaş kaldığı eleştirilerine yanıt olarak Beyaz Saray ekibince hazırlanan video damgasını vurdu.

Toplantı salonunda izletilen ve üç dakikadan biraz uzun süren videoda, Trump’ın salgınla mücadele kapsamında bugüne kadar attığı adımlar sıralandı; bazı valilerin Trump’a desteğinden dolayı teşekkür etmesi ve medyadaki bazı yorumlardan kesitler gösterildi.

New York Times gazetesinin hafta sonunda yayımladığı ve Trump’ın salgına karşı hazırlıkta yavaş kaldığı iddiasını içeren haberine ‘’tamamen sahte haber’’ diyerek sert tepki gösteren ve ‘’Böyle yanlış haberler yazılması çok üzücü, harika bir iş çıkaran bu insanlara haksızlık’’ diyen Trump, Ocak ayı başları ve ortalarına kadar ABD’de tek bir vaka ve can kaybının olmadığını hatırlatarak, ‘’Böyle bir ortamda dünyanın en büyük ekonomisini nasıl kapatırdım?’’ diye sordu.

Trump, bazı eyaletlerin önlemleri gevşetmeye yanaşmama ihtimaline ilişkin, "Bir kişi ABD Başkanı ise yetkileri tamdır. Ekonomiyi açıp açmamak, başkanın kararıdır. Eyalet valileri de başkanın onayı olmadan bir şey yapamayacaklarını bilir." dedi.

Bir gazetecinin, "Mutlak yetkinin başkanda olduğu doğru değil. Bunu kim söyledi?" sorusu üzerine Trump, "Yeter." diyerek başka bir soruya geçti.

Daha hiçbir can kaybı yaşanmadan, özellikle Demokrat çevrelerden gelen ‘’ırkçılık’’, ‘’çok erken’’ gibi suçlamalara rağmen Çin’den ABD’ye uçuşları durdurduğunu anımsatan Trump, ‘’O zaman daha kimse hayatını kaybetmemişti, ama neler olduğunu görüyordum ve hoşuma gitmiyordu. Bazıları benim daha beklemem gerektiğini düşündü ama bu feci sonuçlar doğurabilirdi’’ ifadesini kullandı.

Trump bu süreçte basının kendisine çok acımasız davrandığını savundu.