Trump: Kim füze denemeleri için özür diledi

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un kendisine gönderdiği mektupta, kısa menzilli füze denemeleri için özür dilediğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un kendisine gönderdiği mektupta, kısa menzilli füze denemeleri için özür dilediğini öne sürdü. Trump, Kuzey Kore ile nükleer silahların yasaklanması ile ilgili görüşmelere yeniden başlamayı umduklarını da açıkladı.

Trump’ın tweet’leri şöyle: ”Kim, bana gönderdiği mektupta güzel bir şekilde ABD-Güney Kore ortak tatbikatı biter bitmez görüşmek ve müzakerelere başlamak istediğini iletti. Mektup, çok uzundu, daha çok saçma ve pahalı tatbikatlardan söz ediliyordu. Mektupta…”

“…kısa menzilli füze denemeleri için küçük bir özür de vardı ve denemelerin, tatbikatlara son verildiğinde biteceği yazıyordu. Kim ile çok yakında görüşmeyi umuyorum. Nükleer silahların olmadığı Kuzey Kore, dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olacak.”

Amerika’nın Sesi, Trump’ın gönderdiği Twitter mesajından birkaç saat önce Kuzey Kore’nin, doğu kıyısından yeni kısa menzilli balistik füze denemesi yaptığını ve füzelerin Büyük Okyanus’a düştüğünü bildirdi. Böylece Kuzey Kore’nin son üç hafta içinde beş, Mayıs’tan bu yana da toplam yedi füze denemesi yaptığını belirtti.