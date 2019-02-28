Trump-Kim zirvesinde anlaşma yok

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasındaki iki günlük zirve, herhangi bir anlaşmaya varılamadan sonlandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u bir araya getiren zirveden anlaşma çıkmadı. Vietnam'ın başkenti Hanoi'de iki gün süren zirveyle ilgili bir açıklama yapan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, "şu aşamada herhangi bir anlaşmaya varılamadığını" ancak ilgili ekiplerin gelecekte yeniden görüşeceğini ifade etti.

Herhangi bir anlaşmaya varamayan Trump ile Kim arasında gerçekleşen görüşmeler planlanandan önce sonlandı. Bu nedenle Trump daha önce yerel saatle 16'da (TSİ 12) gerçekleştireceği açıklanan basın toplantısını saat 14'te düzenledi. Beyaz Saray dün, Trump ve Kim'in bugün yerel saatle 14'te ortak bir anlaşma imzalayacağını duyurmuştu. Ancak anlaşmanın içeriğine dair bilgi verilmemişti.

ABD Başkanı, Hanoi'de düzenlediği basın toplantısında, "herhangi bir şey imzalamanın iyi bir şey olmadığını" hissettiğini söyledi. Trump, "Bazen yürüyüp gitmeniz gerekir. Ve bu da o anlardan biriydi" diye ekledi.

Trump, "Tüm yaptırımların kaldırılmasını istediler ve biz bunu yapamazdık" ifadesini kullandı. ABD Başkanı buna karşın hem bu zirvede hem de öncesinde "kaydettikleri gelişme" sayesinde gelecekte "gerçekten iyi bir sonuç almalarını sağlayacak bir konuma" geldiklerine dair "iyimser" olduğunu söyledi.

Trump ayrıca Kim'in, Kuzey Kore'nin yeni nükleer deneme gerçekleştirmeyeceğini söylediğini aktardı.

Trump, Kim ile üçüncü bir zirve gerçekleştirme konusunda anlaşıp anlaşmadıklarına dair soruya, "Hayır anlaşmadık... Gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz" yanıtını verdi.

Olumlu mesajlar yanıltıcı oldu

Hanoi'deki zirvede Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunu ele alan Trump ve Kim tarafından daha önce yapılan açıklamalarda taraflar olumlu ve umut vadeden mesajlar vermişti.

Trump'la bugün bir kez daha bir araya gelen Kim, ABD'nin Kuzey Kore'de bir diplomatik irtibat ofisi açmasını nasıl değerlendireceğini soran gazetecilere, "Bunun memnuniyetle karşılanmaya değer bir şey olduğunu düşünüyorum" diye yanıt vermişti. ABD Başkanı Trump ise aynı soruyu, "Kötü bir fikir değil" diyerek yanıtlamıştı. Büyükelçilik seviyesinin altındaki bir düzeye işaret eden bu diplomatik ofisin açılması hâlinde ABD ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunda ilk somut adım atılmış olacak.

Kuzey Kore lideri Kim, ülkesini nükleer silahlardan arındırmaya hazır olup olmadığı yönündeki soruya ise "Hazır olmasaydım, burada olmazdım" diyerek yanıt vermişti. Trump'ın bu cevaba tepkisi "Bu, duyduğum en iyi yanıt olabilir" şeklinde olmuştu. Kim, Trump ile Kuzey Kore'nin nükleer silah programını sonlandırma konusunda atılabilecek somut adımları ele aldıklarını ifade etmişti.

Trump uyarmıştı

ABD Başkanı Trump ise hemen çözüm bekleyenleri aceleci davranmamaya çağırarak "Her şeyi bir günde, bir toplantıda yapacağımız anlamı çıkmasın" demişti. "Benim için hız önemli değil. Önemli olan doğru anlaşmayı yapmak" diye ekleyen Trump ayrıca, Kuzey Kore'nin 2017'den beri nükleer ve kıtalar arası balistik füze denemesi gerçekleştirmemesini "takdir ettiğini" dile getirmişti.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasındaki ilk zirve 12 Haziran 2018'de Singapur'da gerçekleşmişti. Kim, Singapur'daki ilk zirvede, ülkesindeki tüm nükleer silahları imha etme sözü vermişti. Ancak Kuzey Kore'nin nükleer cephaneliğini nasıl ortadan kaldıracağına ve ABD'nin bunun karşılığında ne önerdiğine dair şartlar konusunda taraflardan somut bir taahhüt gelmemişti.

Güney Kore, Trump ve Kim'in Vietnam'daki zirvede, Kore Savaşı'nın resmen sonlandırılmasına dair bir açıklama yapılması konusunda anlaşmaya varabileceklerini öne sürmüştü.