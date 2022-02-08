Trump, Kim’le “aşk mektuplarını” da evine götürmüş

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la karşılıklı mektupları dahil bir çok resmi belgeyi görevden ayrılınca Florida'daki evine götürdüğü ortaya çıktı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la karşılıklı mektupları dahil bir çok resmi belgeyi görevden ayrılınca Florida'daki evine götürdüğü ortaya çıktı.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'un haberine göre Ulusal Arşiv Dairesi, Trump'ın Mar-a-Lago'daki malikanesine götürdüğü birçok resmi belgeyi geri aldı.

Bu belgelerin Trump'ın geçen yıl başkanlık görevinden ayrılmasının ardından Başkanlık Belgeleri Yasası gereği arşivlenmek üzere teslim edilmesi gerekiyordu.

Washington Post, belgelerin teslim edilmemesinin Trump döneminde Beyaz Saray'da resmi belgelerin kayıt altına alınması kuralının görmezden gelindiğini gösterdiğini yazdı.

RESMİ BELGELERİ YIRTMIŞ

Trump'ın başkanlığı döneminde masasında biriken belgeleri sık sık parçalayıp çöpe attığı, Ulusal Arşiv Dairesi'ne teslim edilen çok sayıda belgenin de yırtık olduğu belirtildi.

Eski ABD Başkanı, geçen yıl 6 Ocak'ta destekçilerinin Kongre binasına düzenlediği baskınla ilgili soruşturma kapsamında elindeki Beyaz Saray belgelerini teslim etmek istememişti. Ancak Yüksek Mahkeme, Trump'ın belgelerin gizli kalması yönündeki talebini reddetmişti.

ABD başkanlarının resmi görevleriyle alakalı tüm yazılı belgeleri kayıt altına alması gerekiyor.

Trump'ın yardımcıları ise, eski başkanın evine götürülen kutularda kişisel yazışmalar, hediyeler ve mektuplar olduğunu savunuyor.

Trump ve Kim, 2019’da Kuzey Kore-Güney Kore sınırında tarihi bir görüşme gerçekleştirmişti.

‘BİRBİRİMİZE AŞIK OLDUK’

Belgeler arasında Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim'in Trump'a yazdığı mektuplar da var.

Trump, 2018'de Kuzey Kore’nin füze denemelerine yanıt olarak ülkenin tehditlerini sürdürmesi halinde “dünyanın daha önce görmediği bir ateş ve öfkeyle karşılık göreceğini” söylemişti.

Ancak daha sonra iki ülke arasındaki yakınlaşmayla beraber Trump ve Kim, 2019'da Güney Kore-Kuzey Kore sınırındaki silahsızlandırılmış bölgede bir araya gelmişti.

Trump, o dönemde Kim''den aldığı mektuplar için “Acımasızdım, ama o da öyleydi. Biz dönüp dolaşıp aynı noktaya döndük ve sonra birbirimize aşık olduk. O bana güzel mektuplar yazdı. Harikalardı. Biz aşık olduk” demişti.

Trump ve Kim'in birbirlerine gönderdiği ve abartılı övgüleri içeren mektuplar, ABD basınında “aş mektupları” olarak nitelenmişti.

Mektupların birinde Kim'in de Trump'la ilişkilerini ‘fantezi bir filme benzettiği' öne sürülmüştü.

Ancak iki ülke arasındaki bu yakınlaşma sonuçsuz kalmış ve nükleer silahsızlanmayla ilgili görüşmeler 2019'da başarısızlıkla sonuçlanmıştı.