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Trump, Kongre Baskını Konuşmasında Kendisine Yüklenen Biden'ı Eleştirdi

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Donald Trump: "Biden, açık sınırlar, hileli seçimler, felaket enerji politikaları, anayasaya aykırı zorunluluklar ve yıkıcı okul kapatmalar gibi delice politikalarla kim ülkemizi yok ediyor?." dedi.
Trump, Kongre Baskını Konuşmasında Kendisine Yüklenen Biden'ı Eleştirdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak 2021 Kongre baskınının yıl dönümünde yaptığı konuşmada kendisine yüklenen Joe Biden'ı "başarısız olmakla" suçladı.

Trump, Biden'ın sabah saatlerinde Kongrede yaptığı konuşmada kendisini eleştirmesi ve "yenilmiş başkan" olarak nitelendirmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Biden'ın, ABD'yi daha da bölmek için kendi ismini kullandığını savunan Trump, "Biden, açık sınırlar, hileli seçimler, felaket enerji politikaları, anayasaya aykırı zorunluluklar ve yıkıcı okul kapatmalar gibi delice politikalarla kim ülkemizi yok ediyor?" ifadesini kullandı.

Trump, Biden'ın konuşmasını "Biden'ın tamamen başarısız olduğu gerçeğinden dikkatleri uzaklaştırmak için yapılmış bir siyasi tiyatro" olarak nitelendirerek şunları kaydetti:

"Ülkemizin artık sınırları yok, Kovid konusunda kontrolü tamamen kaybetti (rekor rakamlar!), artık enerji konusunda bağımsız değiliz, enflasyon aldı başını gitti, ordumuz kaos içinde, Afganistan'dan çıkışımız ya da orada teslim olmamız, ABD tarihinin belki de en utanç verici günüydü ve bunun gibi bir sürü şey."

"Asıl büyük yalan, seçimin kendisi"

Temsilciler Meclisinin 6 Ocak Kongre baskınını soruştururken, 3 Kasım 2020 seçimlerindeki hile iddialarına ilişkin hiçbir soru sormadığını belirten Trump, "Belki de verilecek bir cevap yoktur." ifadesini kullandı.

Trump, seçimlerdeki hile iddialarının Amerikan medyası tarafından "büyük yalan" olarak nitelendirildiğine işaret ederek, "Asıl büyük yalan, seçimin kendisi." değerlendirmesinde bulundu.

Demokratların 6 Ocak'ı korku yaymak ve ABD'yi bölmek için kullandığını öne süren Trump, "Onların bunu yapmasına izin verin, çünkü Amerika onların yalanlarını ve kutuplaştırma çabalarını görüyor." ifadesini kullandı.

 

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