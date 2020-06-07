Trump: Koronavirüse karşı kullanıma hazır 2 milyon doz aşımız var, bilim insanlarını bekliyoruz

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkesinin 2 milyon doz koronavirüs aşısı ürettiğini, bunların kullanıma hazır olduğunu ve bilim insanlarının güvenli ve etkili olup olmadığını netleştirmesini beklediklerini söyledi.

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, "Aşılar üzerinde muazzam ilerleme kaydediliyor. Açıkçası, nakliye ve lojistik anlamında da hazırız. Elimizde 2 milyondan fazla hazır aşı bulunuyor. Güvenlik kontrolünün yapılmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Aşı üretim çalışmalarında görev alan Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Dr. Anthony Fauci ise Trump'ın açıklamasından haberdar olmadığını belirterek konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Ayrıca Trump, toplantıda, "Aşı geliştirilmesi konusunda inanılmaz iyi ilerliyoruz. Sanırım son derece olumlu sürprizlerimiz ve tedavilerimiz de olacak. Son derece iyi çalışıyoruz. İyi gidiyoruz." sözleriyle ülkesinin aşı faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

NY Times'a göre, Trump yönetimi koronavirüse karşı aşı üretme olasılığı en yüksek 5 aday şirket belirledi. Ancak Başkan Trump, hangi şirketlerin aşı üretimine başladığı hakkında bilgi vermedi.

ABD'li yetkililer ve bilim insanları, Covid-19'u önleyici aşının 2021'in ilk yarısında hazır olacağını öngörüyor.

Bu arada ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 111 bini aştı. Ayrıca ABD, Covid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.