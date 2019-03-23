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Trump köşeye sıkıştı: Özel yetkili savcı Mueller "Rusya raporunu" bitirdi ve Adalet Bakanlığına sundu

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"Araştırmalar başından beri bildiğimiz şeyleri doğruluyor"
Trump köşeye sıkıştı: Özel yetkili savcı Mueller "Rusya raporunu" bitirdi ve Adalet Bakanlığına sundu

Özel yetkili savcı Robert S. Mueller III, dün itibariyle Rusya'nın 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine müdahale edip, etmediğine dair soruşturmasını bitirdi. Soruşturma ve raporun hazırlanması 2 yıl sürü. Mueller, raporu ABD Adalet Bakanı William Barr'a teslim etti.

New York Times'ta yer alana habere göre Barr, Kongre liderlerine özel savcının "temel bulgularını" bu hafta sonu görüşebileceklerini bildiren bir mektup yolladı. Barr, "süreçte olabildiğince saydam olmaya çalışacağını" belirtti. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın "cadı avı" olarak nitelendirdiği soruşturma sürecinde Barr, Meller'e hiç müdahale etmek zorunda kalmadıklarını belirtti. 

NYT'ye konuşan üst düzey bir Adalet Bakanlığı yetkilisi, Mueller'ın başka bir iddianame düzenlenmesi konusunda bir tavsiyesi olmadığını belirtti. Trump'ın avukatlarının Mueller tarafından hazırlanan raporun bazı bölümlerinin gizli tutulması için hazırlık yaptığı belirtildi.

Mueller soruşturması kapsamında şu ana kadar Trump'a yakın yarım düzine isim tutuklandı veya hakkında iddianame hazırlandı. Suçlamaların çoğu federal araştırmacılara veya Kongre'ye yalan söyleme suçundan yapıldı. Ayrıca birçok Rus istihbarat yetkilisi ve üç Rus şirketi hakkında da suçlama yapıldı. 

Yeni iddianamelerin düzenlenmeyeceği haberlerinin ardından Temsilciler Meclisi'ndeki en yetkili ikinci Cumhuriyetçi Partili olan Steve Scalise, "Araştırmalar başından beri bildiğimiz şeyleri doğruluyor. Rusya ile asla hileli bir itilaf yapılmadı" dedi.

Mueller 2017 yılında göreve atandığından beri Rus ajanların 2016 seçimlerinin sonuçlarını etkileyip, etkilemediğini araştırıyordu. Soruşturma kapsamında başkanlık yarışı sırasında Trump'ın seçim kampanyası ile bağlantılı kişilerin bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde Rusya ile iş birliği yapıp yapmadığı araştırıldı.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, başkanın avukatlarından birinin raporun hazırlandığı hakkında bilgilendirildiğini belirtti ve  "Bundan sonra atılacak adımlar Adalet Bakanı William Barr'ın kararı" dedi.  Sanders "Başkanın avukatları raporun bazı bölümlerinin halkla paylaşılmasını engellemeye çalışacak mı?" sorularına yanıt vermedi.

Üst düzey yetkili Demokratlar raporun halkla paylaşılması gerektiğini belirtti. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato'daki Demokratların lideri Chuck Schumer, "Raporun halk ile paylaşılmasını talep eden" bir ortak açıklama yayımladı. 

2020 seçimleri için adaylığını açıklayan bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders da raporun tamamının paylaşılmasını talep ederek, "Kimse yasanın üzerinde değildir, başkan bile" dedi.

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