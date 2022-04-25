Trump kraliçe olsaydı Prens Harry ve Meghan Markle’a ne yapacağını söyledi

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, 2020 yılında İngiltere’yi ve Kraliyet Ailesi’ni terk ederek Amerika’ya yerleşen Sussex Dükü ve Düşesi Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ı eleştirdi.

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, 2020 yılında İngiltere’yi ve Kraliyet Ailesi’ni terk ederek Amerika’ya yerleşen Sussex Dükü ve Düşesi Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ı eleştirdi.

Insider’ın haberine göre, Trump, Meghan Markle’ı takdir etmediğini, ona hayran olmadığını belirterek “Zavallı Harry’nin burnunun dibinde dolaştığını düşünüyorum” dedi.

Trump, “Meghan patronluk taslamaktan bıktığına karar verdiğinde ya da belki başka bir erkekten daha çok hoşlandığında Harry’ye ne olacağını bilmek istiyorum. İleride evlilikleri kötü bittiğinde bence Harry, Londra’ya geri dönmek için yalvaracak” diye ekledi.

“BEN KRALİÇE OLSAYDIM…”

Prens Harry, geçtiğimiz sene hayatını kaybeden büyükbabası Prens Philip’in bu seneki anma törenine katılmadığı için de eleştirilmişti. Benzer şekilde düşünen Trump, Harry’nin büyükbabasının anmasına katılmamasının “korkunç” olduğunu düşünüyor.

Trump ayrıca Kraliçe II. Elizabeth’in yerinde olsaydı, torunu Sussex Dükü ve Düşesi’nin kraliyet unvanlarından birkaçını elinden alacağını söyledi. “Burası harika bir ülke ve Harry ülkesine çok saygısız davrandı” diye ekledi.

2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi’nden ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin bu davranışı tüm dünyada tepki çekmişti. Bundan sonrasında farklı projelerle hayatlarına devam edeceklerini açıklayan çift, Netflix ve Spotify platformlarıyla milyon dolarlık anlaşmalar imzalamıştı.