Trump kurşun geçirmez cam arkasından seslendi: Yoldaş Kamala

Trump konuşmasında Demokrat Parti’nin başkan adayı Kamala Harris’i eleştirdi:

“Harris sınırları açmak istiyor. Eğer başkan olursa, 4 yıl içinde yalnızca Güney Amerika’dan değil dünyanın her yerinden 60 ila 70 milyon kişi gelecek.”

Harris’ten ‘Yoldaş Kamala’ diye söz eden Trump, “Dokunduğu her şeyi yok ediyor ve ülkeyi mahvedecek. Başkan olması halinde Üçüncü Dünya Savaşı görünürde garanti” dedi.

Obama’ya tepki gösterdi

Eski ABD başkanı Barrack Obama, Trump’ın mitinglere katılan kalabalıklarla ilgili sık sık yorumlarda bulunmasına gönderme yaparak “Boyutlarla takıntısı var” demişti.

Obama’nın bu sırada eliyle yaptığı hareket kahkahalarla karşılanmıştı.

Trump konuşmasında bu şakaya tepki gösterdi, Obama’nın ‘terbiyesiz’ olduğunu söyledi:

“Her zaman ‘Lütfen siyasete bağlı kalın, kişiselleştirmeyin’ derler. Ancak tüm gece kendileri kişisel yorumlar yaptı. Ben hala siyasete bağlı kalmak zorunda mıyım?”