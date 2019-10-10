  • BIST 99.285
  • Altın 284,421
  • Dolar 5,8635
  • Euro 6,4579
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Trump: Kürtler bize 2. Dünya Savaşı'nda, Normandiya Çıkarması'nda yardım etmedi

» »
ABD Başkanı Donald Trump, "Kürtlere saldırması için Türkiye'ye yeşil ışık yaktığı" eleştirilerine "Kürtler 2'nci Dünya Savaşı'nda bize yardım etmedi" diye yanıt verdi.
Trump: Kürtler bize 2. Dünya Savaşı'nda, Normandiya Çıkarması'nda yardım etmedi

Trump Beyaz Saray'daki açıklamasında "Kürtler kendi toprakları için savaşıyor. Bugün çok güçlü bir makalede belirtildiği gibi, bize İkinci Dünya Savaşı'nda yardım etmediler. Örneğin Normandiya'da bize yardım etmediler. Başka birçok savaştan da bahsediliyor. Bize ancak kendi toprakları için yardım ettiler. Bu farklı bir şey" dedi.

Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kaldı ki biz Kürtlere, mühimmat olsun, silah olsun, para olsun yardım etmek için çok büyük meblağlar harcadık. Bununla birlikte Kürtleri seviyoruz."

'IŞİD savaşçıları AB'nin sorunu'

Trump IŞİD militanlarının Kürt güçlerin denetimindeki hapishanelerden kaçma olasılığıyla ilgili bir soruya da şu yanıtı verdi:

"Avrupa'ya kaçacaklar. Gitmek istedikleri yer orası. Evlerine dönmek istiyorlar. Ama Avrupa onlara aylarca izin vermedi. Onları yargılayabilirlerdi. Ne isterlerse yapabilirlerdi. Ama her zamanki gibi, bir karşılıklılık yok."

"PKK'yla ortaklık yaparsanız…"

"Başkan Obama gibi PKK'yı (ortak olarak) alırsanız, bu zor bir durum. Çünkü onlar Türkiye'nin ölümcül düşmanları. Onları ortaklığa dahil etmek zor bir durum. Belki onlar için de zor bir durum çünkü uzun yıllardır birbirlerinden nefret ediyorlar."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meksika'da resmi etkinliğe katılamayan belediye başkanı yerine maketini gönderdi08 Ekim 2019 Salı 11:01
  • Maduro: BM’den insani yardım gelmedi04 Ekim 2019 Cuma 09:14
  • İkinci buluşma olmayabilir: Genç adam aylar önce bizon saldırısına uğradığı parkta randevu verdi, kadın da boynuzlandı02 Ekim 2019 Çarşamba 12:29
  • Otoyol tabelalarında porno film oynattılar02 Ekim 2019 Çarşamba 10:40
  • "Trump, göçmenleri durdurmak için yılan veya timsahlarla dolu bir hendek kazmayı önerdi"02 Ekim 2019 Çarşamba 10:21
  • Peru’da Devlet Başkanı Kongre'yi, Kongre de Devlet Başkanı’nı feshetti01 Ekim 2019 Salı 09:53
  • Trump’tan azli konusunda ‘iç savaş’ paylaşımı01 Ekim 2019 Salı 09:24
  • Trump’ın 'Buy American' güvencesi ve Aramco saldırısı30 Eylül 2019 Pazartesi 09:57
  • Trump'tan azil açıklaması: Asla izin vermeyeceğim30 Eylül 2019 Pazartesi 09:26
  • Trump - Putin görüşmeleri yayınlanabilir30 Eylül 2019 Pazartesi 09:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti