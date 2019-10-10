Trump: Kürtler bize 2. Dünya Savaşı'nda, Normandiya Çıkarması'nda yardım etmedi

ABD Başkanı Donald Trump, "Kürtlere saldırması için Türkiye'ye yeşil ışık yaktığı" eleştirilerine "Kürtler 2'nci Dünya Savaşı'nda bize yardım etmedi" diye yanıt verdi.

Trump Beyaz Saray'daki açıklamasında "Kürtler kendi toprakları için savaşıyor. Bugün çok güçlü bir makalede belirtildiği gibi, bize İkinci Dünya Savaşı'nda yardım etmediler. Örneğin Normandiya'da bize yardım etmediler. Başka birçok savaştan da bahsediliyor. Bize ancak kendi toprakları için yardım ettiler. Bu farklı bir şey" dedi.

Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kaldı ki biz Kürtlere, mühimmat olsun, silah olsun, para olsun yardım etmek için çok büyük meblağlar harcadık. Bununla birlikte Kürtleri seviyoruz."

'IŞİD savaşçıları AB'nin sorunu'

Trump IŞİD militanlarının Kürt güçlerin denetimindeki hapishanelerden kaçma olasılığıyla ilgili bir soruya da şu yanıtı verdi:

"Avrupa'ya kaçacaklar. Gitmek istedikleri yer orası. Evlerine dönmek istiyorlar. Ama Avrupa onlara aylarca izin vermedi. Onları yargılayabilirlerdi. Ne isterlerse yapabilirlerdi. Ama her zamanki gibi, bir karşılıklılık yok."

"PKK'yla ortaklık yaparsanız…"

"Başkan Obama gibi PKK'yı (ortak olarak) alırsanız, bu zor bir durum. Çünkü onlar Türkiye'nin ölümcül düşmanları. Onları ortaklığa dahil etmek zor bir durum. Belki onlar için de zor bir durum çünkü uzun yıllardır birbirlerinden nefret ediyorlar."