Trump: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un iyi olduğunu görmek beni memnun etti

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u kamuoyu önünde görmenin kendisini memnun ettiğini söyledi.

Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Onun geri döndüğünü ve iyi olduğunu görmek beni bilhassa memnun etti" dedi.

Trump hesabında Kim Jong-un'un son fotoğraflarını da paylaştı.

I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ