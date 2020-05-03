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Trump: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un iyi olduğunu görmek beni memnun etti

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Trump: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un iyi olduğunu görmek beni memnun etti
Trump: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un iyi olduğunu görmek beni memnun etti

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u kamuoyu önünde görmenin kendisini memnun ettiğini söyledi.

Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Onun geri döndüğünü ve iyi olduğunu görmek beni bilhassa memnun etti" dedi.

Trump hesabında Kim Jong-un'un son fotoğraflarını da paylaştı.

 

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yaklaşık 3 hafta kamuoyu önünde görünmemesi çeşitli spekülasyonlara neden olmuştu. Kim Jong-un'un öldüğü ya da baaşrısız geçen kalp ameliyatı sonrası komaya girdiği iddia edilmişti.

Cuma akşamı ise Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, Kim'in bir gübre fabrikası açılışına katıldığını duyurmuştu.

Kuzey Kore medyası daha sonra da ülkenin liderinin açılış töreninde kurdele keserken çekilmiş görüntülerini yayımlamıştı.

Yayımlanan haberlerde halkın Kim'i sevinç gösterileriyle karşıladığı belirtilmişti.

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