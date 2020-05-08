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Trump: Maduro'ya darbe girişiminin arkasında ABD yönetimi yok

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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 3 Mayıs'taki sızma ve suikast girişiminin emrini vermekle suçladığı ABD Başkanı Donald Trump'tan yanıt geldi.
Trump: Maduro'ya darbe girişiminin arkasında ABD yönetimi yok

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 3 Mayıs'taki sızma ve suikast girişiminin emrini vermekle suçladığı ABD Başkanı Donald Trump'tan yanıt geldi.

Fox News'a konuşan ABD Başkanı Donald Trump, haftasonunda Venezüella'ya sızıp Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu öldürme girişimi başarısızlığa uğrayan ABD'li paralı askerlerin gerisinde kendi yönetiminin olduğuna dair suçlamaları reddetti.

Maduro'nun sosyalist yönetimini devirme niyetini gizlmeyen Trump, ancak bu çapta bir operasyona bu kadar küçük bir grupla kalkışmayacağı ifadesini kullandı.

ABD Başkanı "Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Bence hükümetin bununla hiçbir ilgisi yok ve neler olup bittiğini öğrenmem lazım" diyerek ekledi:

"Biz Venezüella'da bir şey yaparsak bu şekilde olmaz. Biraz farklı olur. Ona işgal derler."

Silvercorp isimli ABD'li özel güvenlik şirketinin paralı askerlerinin başını çektiği denizden sızma girişimi "Venezüellalılar ve diğer ülkelerden insanlardan oluşan haydut bir grup tarafından düzenlenmiş, iyi bir saldırı değil" sözleriyle eleştiren Trump, şöyle bir espri de yaptı:

"Plajdaki görüntüleri gördüm. General George Washington tarafından komuta edilmediği aşikardı."

 

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