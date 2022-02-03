Trump malikanesindeki etkinliğin bileti 250 bin dolar

Etkinlikte Trump, ABD'de kasımda yapılacak ara seçimler için desteklediği Cumhuriyetçi Parti adaylarını tanıtacak.

Özel etkinlikte Trump'la fotoğraf çektirmenin maliyeti 100 bin dolar, ara seçim adaylarıyla akşam yemeği ise 50 bin dolar olacak. Bilet fiyatları konaklamayı kapsamıyor.

GÖREVDEN AYRILDIKTAN SONRA 122 MİLYON DOLAR TOPLADI

Trump'ın siyasi örgütü Save America, eski başkan görevde ayrıldığından bu yana çeşitli siyasi etkinliklerinde harcamak üzere toplanan bağışların 122 milyon dolara ulaştığını duyurmuştu.

Trump, Mar-a-Lago'daki etkinliği ara seçimlerde Senato ve Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü yeniden ele geçirmeye çalışacak Cumhuriyetçilere destek için düzenleniyor. Toplanacak para, ara seçim adaylarına değil Trump'ın kendi siyasi örgütüne aktarılacak.

Cumhuriyetçi Parti'deki etkisini koruyan 75 yaşındaki Trump, henüz başkanlık adaylığını ilan etmedi ancak geçen hafta yayınlanan bir videoda kendisinden 47. ABD Başkanı diye söz etmişti.