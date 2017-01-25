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Trump Meksika sınırına duvar ördürecek

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Trump Meksika sınırına duvar ördürecek
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına duvar örüleceğini bir kez daha söyledi. Trump Twitter'dan da çarşamba gününün ulusal güvenlikle ilgili önemli bir açıklama yapacağını da duyurdu.

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, göreve başladığı ilk hafta seçim kampanyaları döneminde duyurduğu politikalarını hayata geçireceğinin sinyallerini verdi.

Trump, Meksika sınırına duvar örüleceğine yönelik açıklamasını bir kez daha yineledi.

Donald Trump, salı akşamı Twitter hesabı üzerinden çarşamba gününün, ABD'nin ulusal güvenliği açısından önemli planların yapılacağı bir gün olacağını yazdı ve duvarın da bu planlar arasında olduğunu belirtti.

Yeni ABD Başkanı, 3 bin 200 kilometre uzunluğundaki duvar projesiyle yasadışı göçle mücadele etmeyi planlıyor.

Amerikan basını, Trump'ın çarşamba günü Meksika sınırına duvar örme projesinin talimatını vereceğine yer veriyor. Bugün aynı zamanda Meksika Dışişleri Bakanı Luis Vedegaray'ın Washington'u ziyaret etmesi bekleniyor.

Washington Post gazetesi ve CNN televizyonu Trump'ın bugün Ulusal Güvenlik Dairesi ve göçle mücadele yetkilileriyle görüşme planladığını bildirdi. New York Times gazatesi de ABD Başkanının gelecek günler için yasadışı göçle mücadele kapsamında özellikle de 'teröre eğilimli ülkelerden gelecek göçmenlere karşı bir takım önlemleri hayata geçireceğini yazdı.

MEKSİKA: SINIRLARA DEĞİL KÖPRÜLERE İNANIYORUZ

Meksika ise Trump döneminin başlamasıyla birlikte iki ülke ilişkilerinde yeni bir döneme girileceğini açıkladı. Devlet Başkanı Pena Nieto salı günü yaptığı açıklamada, ülke ekonomisinin ABD’ye bağımlılığının azaltılmak istediklerini ve Brezilya ile Arjantin gibi Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerin yeniden yapılandırılacağını kaydetti. 31 Ocak'ta Trump ve Nierto'nun bir araya gelmesi bekleniyor.

Pena Nieto, Trump'ın duvar örme açıklamalarına yönelik ise "her iki ülke de bizi birleştirecek ve bizi ayırmayacak sınırlara sahip" dedi. Nieto ülkesinin sınırlara değil köprülere inandığını ifade etti. Nieto aynı zamanda Trump'ın Meksikalı göçmenlere karşı insanlık onuruna yaraşır ve saygılı bir tutum sergilemesinin de garantisini vermesini talep etti.

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